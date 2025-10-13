13/10/2025
Bonner visita Tralli no “Jornal Hoje” a 18 dias de passar bastão do “Jornal Nacional” para ele

César Tralli recebeu uma visita especial nos bastidores do “Jornal Hoje”, da Globo, nesta segunda (13/10), mas desta vez não foi da família. Durante o intervalo do telejornal, em São Paulo, o apresentador foi surpreendido por William Bonner, que comanda o “Jornal Nacional”. Tralli, vale lembrar, substituirá Bonner no “JN” em breve.

No Instagram, o marido de Ticiane Pinheiro compartilhou registros do momento. “Visita ilustríssima hoje aqui no estúdio do ‘JH’. Diretamente do Rio para SP! Muito bem-vindo, William Bonner”, disse sobre o flagra.

Veja as fotos

Crédito: Reprodução Instagram @realwbonner
César Tralli ocupará o lugar de William Bonner na apresentação do “Jornal Nacional”, na GloboCrédito: Reprodução Instagram @realwbonner
Crédito: Reprodução Instagram @realwbonner
César Tralli ocupará o lugar de William Bonner na apresentação do “Jornal Nacional”, na GloboCrédito: Reprodução Instagram @realwbonner
Crédito: Reprodução Instagram @cesartralli
César Tralli ocupará o lugar de William Bonner na apresentação do “Jornal Nacional”, na GloboCrédito: Reprodução Instagram @cesartralli
Crédito: Reprodução Instagram @cesartralli
César Tralli ocupará o lugar de William Bonner na apresentação do “Jornal Nacional”, na GloboCrédito: Reprodução Instagram @cesartralli
Crédito: Reprodução Instagram @realwbonner
César Tralli ocupará o lugar de William Bonner na apresentação do “Jornal Nacional”, na GloboCrédito: Reprodução Instagram @realwbonner

O âncora do “Jornal Nacional” também publicou imagens do encontro com o amigo. Na legenda de um vídeo, Bonner escreveu: “César Tralli no intervalo do ‘Jornal Hoje’ a 18 dias de receber as boas-vindas no ‘Jornal Nacional’ pela Renata Vasconcellos e pelo tio [referindo-se a ele mesmo]”.

Segundo Bonner, em 31 de outubro, na presença de Renata, ele passará o bastão para Tralli, que assumirá, oficialmente, a bancada do telejornal. A despedida de Bonner do “JN”, assim como o anúncio do novo âncora, aconteceu em 1º de setembro deste ano, data em que o noticiário completou 56 anos.

Bonner apresentou o telejornal por 29 anos, 26 deles acumulando a função de editor-chefe. A estreia de Tralli está marcada para 3 de novembro.

