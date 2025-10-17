Boots: série que indignou Pentágono é inspirada em história real?

A série Boots é o mais novo sucesso da Netflix. A trama, ambientada na década de 1990, é inspirada na história real de um ex-fuzileiro naval, de quando ser gay nas forças armadas norte-americanas ainda era ilegal.

A trama, que chegou ao primeiro lugar de séries mais vistas da plataforma, é baseada no livro do ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos Greg Cope White. A obra se chama The Pink Marine: One Boy’s Journey Through Bootcamp To Manhood (O Fuzileiro Rosa: A Jornada de um Garoto do Bootcamp à Vida Adulta, em tradução livre) e foi publicada em 2016

Leia também

A série se passa no período em que White é um adolescente gay não assumido e se junta ao treinamento do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA com seu melhor amigo, que é heterossexual.

Cope White deixou os fuzileiros após seis anos de serviço. Ele afirma, segundo a BBC, que o motivo seria o desgasta por precisar mentir sobre quem é: “Mas eu não podia ser meu eu verdadeiro e não conseguia continuar sendo falso com as pessoas que eu tanto admirava e respeitava”.

Indignação do Pentágono

A repercussão da série gerou críticas do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Pentágono. O Secretário de Imprensa do Pentágono, Kingsley Wilson, disse não importar se “você é homem, mulher, gay ou hétero”.

“Sob o comando do Presidente Trump e do Secretário [Pete] Hegseth, as Forças Armadas dos EUA estão voltando a restaurar o ethos guerreiro. Nossos padrões em geral são de elite, uniformes e neutros em termos de sexo, porque o peso de uma mochila ou de um ser humano não importa se você é homem, mulher, gay ou hétero”, disse ele à Entertainment Weekly.