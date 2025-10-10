10/10/2025
BOPE deflagra megaoperação para combater facções e reduzir crimes em Rio Branco

Blitz, barreiras e abordagens qualificadas fazem parte da estratégia da polícia

A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), dará início nesta sexta-feira (10) à Operação Duas Dobras, com foco no Segundo Distrito de Rio Branco e na Rodovia Transacreana. A ação tem como objetivo reduzir crimes contra a vida e o patrimônio, além de coibir o tráfico de drogas e desarticular rotas de facções criminosas que disputam território na região.

A ação reforça o compromisso da PMAC com a segurança pública e a proteção da sociedade em Rio Branco e nas principais rodovias do estado/Foto: Reprodução

Durante a operação, serão realizadas blitz, barreiras policiais fixas e móveis, patrulhamento motorizado e a pé, além de abordagens qualificadas a veículos e suspeitos. O trabalho busca aumentar a segurança da população e garantir maior presença policial nas áreas consideradas estratégicas para a prevenção de crimes.

O efetivo empregado na operação é formado por equipes do BOPE, incluindo COE, Choque, GIRO e Canil, com apoio do BPTRAN, BPA, COGESPAD e Patrulha Rural. A ação reforça o compromisso da PMAC com a segurança pública e a proteção da sociedade em Rio Branco e nas principais rodovias do estado.

