06/10/2025
Universo POP
Bope faz operação contra facções na comunidade César Maia, no Rio

Escrito por Metrópoles
Nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, os policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) do Rio de Janeiro realizam uma operação na comunidade César Maia, na Zona Oeste.

As equipes policiais continuam em diligências com o objetivo de reforçar a segurança dos moradores da região e coibir atividades criminosas.

Nesse sábado (4/9), dois ônibus foram incendiados por criminosos em Vargem Grande, na Zona Sudoeste do Rio. De acordo com a Polícia Militar, homens armados bloquearam a Estrada dos Bandeirantes com os veículos, atearam fogo e fugiram.

  • Os ataques ocorreram em pontos distintos da via, nas proximidades do Túnel Vice-Presidente José Alencar, sentido Guaratiba.
  • O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 20h para conter as chamas e não encontrou feridos.
  • Segundo nota divulgada pelo Rio Ônibus, os coletivos atingidos foram das linhas 554 (Piabas-Rio Sul) e 613 (Vargem Grande-Del Castilho).

A ocorrência foi registrada na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), e o policiamento foi reforçado em toda a região. Os responsáveis pelos ataques não foram localizados.

