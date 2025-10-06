Bope faz operação contra facções na comunidade César Maia, no Rio

Nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, os policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) do Rio de Janeiro realizam uma operação na comunidade César Maia, na Zona Oeste.

As equipes policiais continuam em diligências com o objetivo de reforçar a segurança dos moradores da região e coibir atividades criminosas.

Veja imagens:

Bope faz operação no César Maia para retomar área dominada por facção

Operação na Comunidade do César Maia, na Zona Oeste do RJ

Ação com objetivo de reforçar a segurança dos moradores da região e coibir atividades criminosas

Nesse sábado (4/9), dois ônibus foram incendiados por criminosos em Vargem Grande, na Zona Sudoeste do Rio. De acordo com a Polícia Militar, homens armados bloquearam a Estrada dos Bandeirantes com os veículos, atearam fogo e fugiram.

Mais detalhes:

Os ataques ocorreram em pontos distintos da via, nas proximidades do Túnel Vice-Presidente José Alencar, sentido Guaratiba.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 20h para conter as chamas e não encontrou feridos.

Segundo nota divulgada pelo Rio Ônibus, os coletivos atingidos foram das linhas 554 (Piabas-Rio Sul) e 613 (Vargem Grande-Del Castilho).

A ocorrência foi registrada na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), e o policiamento foi reforçado em toda a região. Os responsáveis pelos ataques não foram localizados.