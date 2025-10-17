Bota casaco, tira casaco: novo áudio prova que Gracyanne confirmou romance com João Vicente

Após negar envolvimento com João Vicente de Castro, um novo registro coloca Gracyanne Barbosa novamente no centro da polêmica. Nesta sexta-feira (17/10), a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, divulgou um áudio que contradiz a versão recente dada pela musa fitness sobre sua relação com o ator, intérprete de Renato na novela “Vale Tudo”.

No conteúdo divulgado, Gracyanne fala diretamente sobre o assunto, na mesma época em que concedia entrevistas manifestando o desejo de reatar o relacionamento com Belo. A declaração, segundo relatos, teria esfriado seu envolvimento com João Vicente. “Pois é, porque isso inflou o ego do Belo, afundou o João Vicente, vou te contar, hein, mulher”, diz a jornalista em um trecho. Em seguida, a influenciadora confirma de forma direta que o affair citado se tratava mesmo de João Vicente: “Foi exatamente isso”, responde.

Como tudo começou:

Após o portal LeoDias noticiar em primeira mão que Gracyanne Barbosa e João Vicente de Castro estavam namorando, um áudio da musa fitness veio à tona, divulgado pela colunista Fábia Oliveira. Após o envolvimento ganhar grande repercussão na mídia, a ex-mulher de Belo negou estar em um relacionamento com o ator da novela das 9. Vale ressaltar que ele também afirmou que os dois nunca haviam ficado, mas a jornalista revelou uma mensagem de voz de Gracyanne na qual ela confirma o affair e ainda diz que estava aprendendo muito com o artista.

“O João (Vicente de Castro) é maravilhoso em todos os sentidos, como pessoa ele agrega muito para mim. Além de ser gato, culturalmente, né? É um cara de outra vida. O pouco tempo que passei com ele, aprendi muito, e isso é bacana. Mas eu não estou inteira com ele, e eu não tinha o que falar. A gente nem está ficando neste momento. Depois que eu dei a declaração de querer voltar, nós conversamos e estamos dando um tempo”, disse Gracyanne nos áudios que Fábia recebeu, com a declaração feita em abril.

O outro lado da moeda:

João Vicente de Castro não gostou de ouvir os áudios de Gracyanne Barbosa, nos quais ela confirma o envolvimento com o ator. Em conversa com o jornalista Lucas Pasin, ele garantiu que nunca beijou a musa fitness e afirmou que não é ele quem está mentindo, mas sim a ex-esposa de Belo. Além disso, o global revelou que enviou uma mensagem para a personalidade da mídia questionando a declaração.

“Só consigo pensar que é outro João. Juro pela saúde da minha família que nunca a beijei. Estive com ela (Gracyanne) duas vezes na vida. Já nos falamos pelo Instagram, mas nada demais. Acho ela uma mulher superlegal, mas nunca fiquei com ela. Então, é ela [quem está mentindo], não sou eu. Mandei mensagem para entender a situação. Uma coisa eu afirmo: nunca fiquei com ela”, disparou João Vicente.

Após áudio vazado, Gracyanne se justifica:

Gracyanne Barbosa resolveu se pronunciar na noite de quinta-feira (16/10). Informações exclusivas obtidas pelo portal LeoDias indicavam que o romance seria oficializado em breve.

Em sua nova versão, a rainha de bateria da União da Ilha esclareceu que se referia a outro João. Ela ainda afirmou que está se divertindo com o suposto envolvimento com o galã de “Vale Tudo”: “Que loucura… estou rindo muito, eu e o João. Não tem nada a ver. Sei que vocês ouviram os áudios por aí, mas é sobre outra pessoa”.

Gracyanne, que está solteira desde o fim do casamento com Belo, anunciado em abril de 2024, garantiu que tornaria público um possível relacionamento amoroso: “Se tivesse algo sério, eu falaria, mas não tem nada sério com ninguém. Eu nem estava acompanhando tudo que saiu, só agora vi as mensagens de vocês”.