09/10/2025
Botafogo Academy reforçado de Sena Madureira encara AFEX nas quartas do sub-11 Acreano

Jovens talentos se preparam no moderno CT do Botafogo Academy para jogo decisivo nesta sexta-feira

Agora é tudo ou nada. Os jovens talentos de Sena Madureira se apresentam nesta quinta-feira (9) e ficarão concentrados no moderno Centro de Treinamento do Botafogo Academy, finalizando a preparação para o confronto das quartas de final do campeonato sub-11 da Federação Acreana.

O Botafogo Academy enfrenta o AFEX nesta sexta-feira (10/10/2025), às 15h30, no estádio Arena da Floresta, em jogo decisivo que pode aproximar a equipe do título.

Atletas e comissão técnica se preparam para confronto decisivo contra o AFEX/Foto: Reprodução

Os reforços do interior acreano têm sido fundamentais na campanha da equipe. Keirryson, Lorenzo, Davi Luiz (o “Vampetinha”), Pietro e Arão são atletas da Escolinha Sena Esporte de Sena Madureira, sob orientação do experiente professor Júlio César.

O técnico Thomaz Carlos, do Botafogo Academy, comanda uma comissão técnica qualificada, formada por Paulo Roberto, David, Edson Almeida e demais profissionais. A preparação excepcional do grupo reflete não apenas o talento individual dos jogadores, mas o trabalho coletivo desenvolvido nos treinamentos.

Técnico Thomaz Carlos acompanhou atentamente treino dos jogadores mirins/Foto: Reprodução

O CT do Botafogo Academy, inaugurado em 13 de setembro de 2025, tem sido decisivo na evolução técnica dos jovens atletas. A estrutura moderna permite que os meninos de Sena Madureira treinem em alto nível, representando sua cidade natal com excelência.

A parceria entre o empresário Francisco Cordeiro (Vampeta) e o professor Júlio César viabilizou a ida dos promissores atletas para o Botafogo Academy, que, por sua vez, disponibiliza um moderno Centro de Treinamento para os atletas mirins.

Jovens atletas de Sena Madureira finalizam preparação no CT do Botafogo Academy/Foto: Reprodução

Na primeira fase do sub-11, o Botafogo Academy fez uma campanha de encher os olhos, perdendo apenas uma partida. Nesta sexta-feira (10) vai tentar manter a boa performance, com a meta de avançar para as semifinais.

