14/10/2025
Universo POP
Kim Kardashian lança calcinha com “pelos pubianos” falsos pela Skims; item vira assunto nas redes
Foo Fighters podem fazer show gratuito em Brasília em 2026; GDF negocia com a banda
Padre nega envolvimento com noiva de fiel após ser flagrado em casa paroquial: “Ela só foi trocar de roupa”
Morre o cantor D’Angelo, aos 51 anos, de câncer no pâncreas
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo
Val Marchiori inicia quimioterapia e fala sobre tratamento contra o câncer: “Não vai ser fácil”
Fiuk se revolta com vizinhos e instala barreira após invasões em sua casa

Botafogo reivindica conduta da arbitragem antes de jogo com o Flamengo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
botafogo-reivindica-conduta-da-arbitragem-antes-de-jogo-com-o-flamengo

A 27ª rodada do Campeonato Brasileiro foi um dos momentos mais tensos quanto a conduta da arbitragem nas partidas nesta temporada. Como medida para evitar deslizes em decisões dos árbitros, o Botafogo postou uma nota oficial reivindicando uma boa conduta dos profissionais para o clássico diante do Flamengo, que acontece nesta quarta-feira (15/10), às 19h30, no Estádio Nilton Santos.

Confira:

O Botafogo esteve na CBF, representado pelo Diretor de Futebol Leonardo Coelho, onde manifestou o seguinte posicionamento a dirigentes da entidade:

– O Botafogo espera uma arbitragem segura, correta e profissional no clássico de amanhã, contra o Flamengo, no Nilton Santos. O… pic.twitter.com/Ks8BhS608R

— Botafogo F.R. (@Botafogo) October 14, 2025

Leia também

O Botafogo esteve na CBF, representado pelo Diretor de Futebol Leonardo Coelho, onde manifestou o seguinte posicionamento a dirigentes da entidade:

  • O Botafogo espera uma arbitragem segura, correta e profissional no clássico de amanhã, contra o Flamengo, no Nilton Santos. O Clube não vai admitir tentativas de pressão e intimidação de dirigentes de outras agremiações, confiando na condução da CBF sobre o tema e na boa atuação de Alex Stefano, que ainda realiza seus primeiros jogos em competições nacionais.
  • O Clube vai realizar monitoramento em tempo real do trabalho da arbitragem na partida (Ref_Eval + Match_Fix), por meio da empresa especializada Good Game, para acompanhar o comportamento de todos os participantes e ter a segurança de que as regras do jogo serão respeitadas.
  • O Botafogo cobrou explicações sobre os temas tratados nos últimos ofícios enviados, especialmente relacionados aos jogos contra Grêmio e Internacional, em que falhas escandalosas da arbitragem comprometeram os resultados. – O Botafogo reconhece os esforços de Samir Xaud, Presidente da CBF, para melhorar os processos e buscar soluções para grandes temas do futebol brasileiro. 

O clássico da rivalidade marca o encontro entre o vice-líder e o quinto colocado na tabela de classificação. Para o time Rubro-Negro, vencer o rival alvinegro significa voltar a encostar na liderança do Palmeiras, que tem 58 pontos. Enquanto isso, para o Glorioso, sair vencedor pode confirmar o retorno ao G-4.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost