botafogo-reivindica-conduta-da-arbitragem-antes-de-jogo-com-o-flamengo

A 27ª rodada do Campeonato Brasileiro foi um dos momentos mais tensos quanto a conduta da arbitragem nas partidas nesta temporada. Como medida para evitar deslizes em decisões dos árbitros, o Botafogo postou uma nota oficial reivindicando uma boa conduta dos profissionais para o clássico diante do Flamengo, que acontece nesta quarta-feira (15/10), às 19h30, no Estádio Nilton Santos.

O Botafogo esteve na CBF, representado pelo Diretor de Futebol Leonardo Coelho, onde manifestou o seguinte posicionamento a dirigentes da entidade: O Botafogo espera uma arbitragem segura, correta e profissional no clássico de amanhã, contra o Flamengo, no Nilton Santos. O Clube não vai admitir tentativas de pressão e intimidação de dirigentes de outras agremiações, confiando na condução da CBF sobre o tema e na boa atuação de Alex Stefano, que ainda realiza seus primeiros jogos em competições nacionais.

O Clube vai realizar monitoramento em tempo real do trabalho da arbitragem na partida (Ref_Eval + Match_Fix), por meio da empresa especializada Good Game, para acompanhar o comportamento de todos os participantes e ter a segurança de que as regras do jogo serão respeitadas.

O Botafogo cobrou explicações sobre os temas tratados nos últimos ofícios enviados, especialmente relacionados aos jogos contra Grêmio e Internacional, em que falhas escandalosas da arbitragem comprometeram os resultados. – O Botafogo reconhece os esforços de Samir Xaud, Presidente da CBF, para melhorar os processos e buscar soluções para grandes temas do futebol brasileiro.

O clássico da rivalidade marca o encontro entre o vice-líder e o quinto colocado na tabela de classificação. Para o time Rubro-Negro, vencer o rival alvinegro significa voltar a encostar na liderança do Palmeiras, que tem 58 pontos. Enquanto isso, para o Glorioso, sair vencedor pode confirmar o retorno ao G-4.