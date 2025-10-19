Botafogo vence Ceará fora de casa com gols de Chris Ramos e Jeffinho

Na sequência da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (19/10), o Ceará recebeu o Botafogo na Arena Castelão. E quem se deu bem no encontro foi a equipe carioca, que venceu a partida por 2 x 0. Chris Ramos e Jeffinho balançaram as redes para o Glorioso.
Com o resultado, o Botafogo permaneceu na 5ª colocação com 46 pontos, seis a menos que o Mirassol, 4º na classificação. Já o Ceará se manteve em 13º com 35 pontos.
Resumo da partida
O jogo começou com o Botafogo se lançando ao ataque e buscando abrir o placar. Mas ainda no início do duelo a equipe carioca sofreu uma baixa. Matheus Martins sentiu a coxa e acabou deixando o gramado antes mesmo dos 15 minutos. Jeffinho acabou entrando na vaga do atacante.
Ceará e Botafogo se enfrentaram neste domingo (19/10), pelo Campeonato Brasileiro
Chris Ramos marcou para o Botafogo
Os donos da casa passaram a ter mais controle da partida, mas não criava muitas oportunidades de gol. A equipe investiu na jogada aérea, porém a tática não surtiu efeitos. Diferente de seu adversário, o Fogão foi cirúrgico. Em uma das poucas chances que teve, Santi Rodríguez acionou Chris Ramos, que saiu na cara do gol e fez 1 x 0. Pedro Raul quase empatou, mas o time carioca foi para o intervalo com a vantagem.
Veja o gol do Botafogo:
Na segunda etapa, o Ceará se lançou ao ataque para tentar equalizar o placar. Em cenário semelhante ao que se apresentou na primeira etapa, o Vôzão tinha mais o controle da bola, mas não conseguia levar perigo ao gol de Léo Linck.
E assim como nos 45 minutos iniciais, quem acabou balançando as redes foi o Fogão. Chris Ramos cabeceou no travessão, no rebote, a defesa do Ceará não fez o corte adequado e Jeffinho se aproveitou para fazer um bonito gol: 2 x 0.
O Ceará retorna aos gramados no sábado (25/10), quando joga contra o Atlético-MG na Arena MRV, em Minas Gerais. O Botafogo, por sua vez, recebe o Santos no domingo (26/10) no Nilton Santos.