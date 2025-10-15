15/10/2025
Botafogo x Flamengo: odds de 100 para apostar no vencedor

A rivalidade carioca ganha um novo tempero nesta quarta-feira (15/10), às 19h30 (horário de Brasília), no Nilton Santos. A Novibet está oferecendo odds de 100 para quem apostar no vencedor de Botafogo x Flamengo, válido pela 28ª rodada do Brasileirão.

Se ainda não tem cadastro na casa, veja como abrir uma conta com o código promocional Novibet e garantir outras ofertas como essa.

Para participar, basta fazer uma aposta simples de até R$ 1 no time que você acredita que sairá vitorioso, no mercado “Resultado Final”. 

Se a aposta for bem-sucedida, o valor dos ganhos será ajustado até o equivalente a odds 100, com parte do prêmio creditada como Aposta Extra.

Passo a passo para participar

  1. Acesse o site da Novibet e faça login ou cadastre-se.
  2. Vá até o mercado “Resultado Final” de Botafogo x Flamengo.
  3. Escolha o vencedor e faça uma aposta simples antes do início do jogo.
  4. Se acertar o resultado, seus ganhos serão atualizados automaticamente com base nas odds especiais da promoção.

Termos e condições principais

  • A promoção é válida apenas para apostas simples feitas antes do início de Botafogo x Flamengo, no dia 15 de outubro de 2025, às 19h30 (horário de Brasília).
  • Aposta máxima: R$ 1,00.
  • Oferta válida apenas para residentes no Brasil, maiores de 18 anos, que ainda não tenham participado de promoções anteriores da Novibet.
  • O valor promocional é pago em Aposta Extra, que expira em 7 dias e não pode ser sacada.
  • Apostas feitas com bônus, rodadas grátis ou que utilizem a função Cash Out não são elegíveis.
  • Apenas a primeira aposta que cumprir as condições será considerada válida.
  • A Novibet se reserva o direito de alterar, suspender ou encerrar a oferta a qualquer momento.
  • Aplicam-se os Termos e Condições Gerais da Novibet e do Sportsbook.

Apostas são para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade e dentro dos seus limites.

