Botafogo x Flamengo: onde assistir ao clássico pelo Brasileirão

Em clássico decisivo na ponta da tabela do Brasileirão, Botafogo e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (15/10), às 19h30, pela 28ª rodada do campeonato. O duelo será realizado no Estádio Nilton Santos.

O Flamengo é o vice-líder do Brasileirão, com 55 pontos, e precisa da vitória para tentar se reaproximar do Palmeiras. Já o Botafogo é o 5º colocado e busca o triunfo para entrar no G-4 do campeonato.

3 imagens

Vitor Silva/Botafogo.

Vitor Silva/Botafogo

Confira as prováveis escalações:

Botafogo: Léo Linck; Ponte, David Ricardo, Barboza e Cuiabano; Allan, Marlon Freitas, Santi Rodríguez, Savarino e Jeffinho (Marçal); Arthur Cabral.

Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo (Pulgar), Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Samuel Lino.

Onde assistir

O duelo entre Botafogo e Flamengo, pela 28ª rodada do Brasileirão, terá transmissão em TV aberta (Record), pay-per-view (TV fechada) e YouTube (CazéTV).