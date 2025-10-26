26/10/2025
Botafogo x Santos: Glorioso busca sequência positiva após dois meses

O Botafogo tenta encerrar um incômodo jejum neste domingo (26/10), às 16h (horário de Brasília), no Nilton Santos. Há mais de dois meses sem vencer duas partidas seguidas, o Glorioso recebe o Santos pela 30ª rodada do Brasileirão em busca de embalar na luta por uma vaga na Libertadores. Do outro lado, o Peixe precisa somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento. 

Veja boas opções de apostas, odds e estatísticas para fazer suas bets no duelo

Botafogo vai conseguir vencer o Santos?

Apesar de ainda não ter se encontrado com Davide Ancelotti no comando, o Botafogo é o favorito para vencer a partida contra o Santos.

Além de estar atuando em casa, o Glorioso está na sexta posição com 46 pontos, enquanto o Peixe é o 17º com 31. 

Após ter vencido o Ceará na última rodada, o Botafogo tenta ganhar a segunda partida consecutiva, o que não acontece desde agosto.

Entre os dias 6 e 14, o Glorioso venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, pela Copa do Brasil, o Fortaleza por 5 a 0, pelo Brasileiro, e a LDU por 1 a 0, pela Libertadores.

Desde então, já são 15 partidas consecutivas sem saber o que é vencer duas vezes seguidas.

Santos será rebaixado?

Com 31 pontos conquistados, o Santos está na beira da zona de rebaixamento, na 16ª colocação.

O Vitória, primeiro time do Z4, tem a mesma pontuação que o Peixe, e as duas equipes tendem a lutar contra a última vaga, já que Sport, com 17, Fortaleza, com 24, e Juventude, com 26, estão mais distantes de conseguirem se livrar.

Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o Santos tem 34,5% de chances de ser rebaixado, enquanto o Vitória tem 43,6%.

O time da Vila Belmiro ainda tem uma partida a menos que o Leão, que será contra o Palmeiras, em jogo atrasado da 13ª rodada.

Veja os jogos do Santos até o fim do campeonato

  • 30ª rodada – Botafogo x Santos
  • 31ª rodada – Santos x Fortaleza
  • 32ª rodada – Palmeiras x Santos
  • 33ª rodada – Flamengo x Santos
  • 13ª rodada – Santos x Palmeiras
  • 34ª rodada – Santos x Mirassol
  • 35ª rodada – Internacional x Santos
  • 36ª rodada – Santos x Sport
  • 37ª rodada – Juventude x Santos
  • 38ª rodada – Santos x Cruzeiro

Como chegam as equipes

O Botafogo vem de vitória na última rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo (19), o Botafogo enfrentou o Ceará fora de casa e contou com gols de Chris Ramos e Jeffinho para vencer por 2 a 0.

No outro lado do confronto, o Santos recebeu o Vitória na Vila Belmiro, na segunda-feira (20), em um confronto direto na briga contra o rebaixamento.

Mesmo com o apoio da torcida, o Peixe acabou sendo derrotado por 1 a 0.

Onde assistir Botafogo x Santos

A partida entre Botafogo e Santos, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view).

*Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 24/10/2025



