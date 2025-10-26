Botafogo x Santos: Glorioso busca sequência positiva após dois meses

O Botafogo tenta encerrar um incômodo jejum neste domingo (26/10), às 16h (horário de Brasília), no Nilton Santos. Há mais de dois meses sem vencer duas partidas seguidas, o Glorioso recebe o Santos pela 30ª rodada do Brasileirão em busca de embalar na luta por uma vaga na Libertadores. Do outro lado, o Peixe precisa somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento.
Veja boas opções de apostas, odds e estatísticas para fazer suas bets no duelo
Botafogo vai conseguir vencer o Santos?
- Botafogo: Odds* 1.82 na Betnacional
- Empate: Odds* 3.48 na Betnacional
- Santos: Odds* 4.47 na Betnacional
Apesar de ainda não ter se encontrado com Davide Ancelotti no comando, o Botafogo é o favorito para vencer a partida contra o Santos.
Além de estar atuando em casa, o Glorioso está na sexta posição com 46 pontos, enquanto o Peixe é o 17º com 31.
Após ter vencido o Ceará na última rodada, o Botafogo tenta ganhar a segunda partida consecutiva, o que não acontece desde agosto.
Entre os dias 6 e 14, o Glorioso venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, pela Copa do Brasil, o Fortaleza por 5 a 0, pelo Brasileiro, e a LDU por 1 a 0, pela Libertadores.
Desde então, já são 15 partidas consecutivas sem saber o que é vencer duas vezes seguidas.
Santos será rebaixado?
- Juventude: Odds* 1.01 na Betnacional
- Sport: Odds* 1.01 na Betnacional
- Fortaleza: Odds* 1.06 na Betnacional
- Vitória: Odds* 1.57 na Betnacional
- Santos: Odds* 2.75 na Betnacional
Com 31 pontos conquistados, o Santos está na beira da zona de rebaixamento, na 16ª colocação.
O Vitória, primeiro time do Z4, tem a mesma pontuação que o Peixe, e as duas equipes tendem a lutar contra a última vaga, já que Sport, com 17, Fortaleza, com 24, e Juventude, com 26, estão mais distantes de conseguirem se livrar.
Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o Santos tem 34,5% de chances de ser rebaixado, enquanto o Vitória tem 43,6%.
O time da Vila Belmiro ainda tem uma partida a menos que o Leão, que será contra o Palmeiras, em jogo atrasado da 13ª rodada.
Veja os jogos do Santos até o fim do campeonato
- 30ª rodada – Botafogo x Santos
- 31ª rodada – Santos x Fortaleza
- 32ª rodada – Palmeiras x Santos
- 33ª rodada – Flamengo x Santos
- 13ª rodada – Santos x Palmeiras
- 34ª rodada – Santos x Mirassol
- 35ª rodada – Internacional x Santos
- 36ª rodada – Santos x Sport
- 37ª rodada – Juventude x Santos
- 38ª rodada – Santos x Cruzeiro
Como chegam as equipes
O Botafogo vem de vitória na última rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo (19), o Botafogo enfrentou o Ceará fora de casa e contou com gols de Chris Ramos e Jeffinho para vencer por 2 a 0.
No outro lado do confronto, o Santos recebeu o Vitória na Vila Belmiro, na segunda-feira (20), em um confronto direto na briga contra o rebaixamento.
Mesmo com o apoio da torcida, o Peixe acabou sendo derrotado por 1 a 0.
Onde assistir Botafogo x Santos
A partida entre Botafogo e Santos, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view).
*Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 24/10/2025