Botão de emergência de app de transporte é integrado à PMDF; entenda

O serviço “Ligar para a Polícia”, disponível no aplicativo da Uber, passou a estar oficialmente integrado à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) a partir desta semana.

O objetivo é garantir maior agilidade na resposta a emergências e reforçar a segurança de quem utiliza o app de transporte.

Com isso, sempre que um passageiro ou motorista pressionar o botão, o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) receberá, automaticamente, a localização em tempo real e os dados da viagem — incluindo informações do veículo, do condutor e do solicitante.

Entenda como funciona:

O botão de emergência — identificado por um escudo — aparece no aplicativo logo após o início da corrida e permanece disponível durante todo o trajeto.

Ao acioná-lo, o app envia à central da PMDF as informações sobre o veículo (placa, modelo, cor), além dos dados do motorista ou passageiro e da localização exata.

Em seguida, a ligação é completada, permitindo que o solicitante relate a situação sem precisar repassar manualmente essas informações.

No Brasil, o DF é a sexta unidade federativa a dispor da ferramenta — ao lado do Rio de Janeiro, Maranhão, Amazonas, Pará e Bahia.