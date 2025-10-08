08/10/2025
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA

Botão de emergência de app de transporte é integrado à PMDF; entenda

botao-de-emergencia-de-app-de-transporte-e-integrado-a-pmdf;-entenda

O serviço “Ligar para a Polícia”, disponível no aplicativo da Uber, passou a estar oficialmente integrado à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) a partir desta semana.

O objetivo é garantir maior agilidade na resposta a emergências e reforçar a segurança de quem utiliza o app de transporte.

Com isso, sempre que um passageiro ou motorista pressionar o botão, o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) receberá, automaticamente, a localização em tempo real e os dados da viagem — incluindo informações do veículo, do condutor e do solicitante.

Entenda como funciona:

  • O botão de emergência — identificado por um escudo — aparece no aplicativo logo após o início da corrida e permanece disponível durante todo o trajeto.
  • Ao acioná-lo, o app envia à central da PMDF as informações sobre o veículo (placa, modelo, cor), além dos dados do motorista ou passageiro e da localização exata.
  • Em seguida, a ligação é completada, permitindo que o solicitante relate a situação sem precisar repassar manualmente essas informações.

No Brasil, o DF é a sexta unidade federativa a dispor da ferramenta — ao lado do Rio de Janeiro, Maranhão, Amazonas, Pará e Bahia.

