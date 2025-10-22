22/10/2025
Botijão do Gás do Povo custa R$ 122,12 no Acre, um dos valores mais altos do Brasil

Benefícios incluem até seis botijões por ano, dependendo do tamanho da família

O governo federal estabeleceu o valor de referência do botijão de gás de 13 kg para o programa “Gás do Povo” em cada estado. O anúncio, publicado em edição extra do Diário Oficial da União na última sexta-feira (17), define os preços que serão usados para reembolsar os revendedores credenciados, responsáveis por fornecer o produto gratuitamente às famílias de baixa renda cadastradas no CadÚnico. No Acre, o valor fixado é de R$ 122,12, um dos mais altos entre as unidades federativas.

O programa, lançado em setembro, substitui o antigo Auxílio Gás e amplia o número de beneficiados. A estimativa é atender 15,5 milhões de lares em todo o país, com um investimento de R$ 3,57 bilhões em 2025 e R$ 5,1 bilhões em 2026. Cada família com renda de até meio salário mínimo poderá retirar o botijão sem custo nas revendedoras credenciadas pelo governo.

Programa atenderá famílias com renda de até meio salário mínimo cadastradas no CadÚnico/Foto: Reprodução

 O programa prevê que cada família tenha direito a retirar um número determinado de botijões por ano: famílias com duas ou três pessoas poderão retirar quatro botijões, enquanto aquelas com quatro ou mais integrantes terão direito a seis botijões.

Os benefícios não são cumulativos. Caso um voucher não seja utilizado dentro do prazo, ele não poderá ser transferido para o ciclo seguinte. A validade dos vouchers varia conforme o tamanho da família: três meses para famílias pequenas e dois meses para famílias maiores.

Benefícios incluem até seis botijões por ano, dependendo do tamanho da família/Foto: Reprodução

Para retirar o botijão, o responsável familiar deverá apresentar um documento que comprove a condição de beneficiário, como o cartão do Bolsa Família ou um cartão da Caixa vinculado ao programa. Além disso, os pontos de venda credenciados poderão ser consultados pelo aplicativo oficial do programa, garantindo transparência e facilidade de acesso.

O Gás do Povo deve triplicar o alcance do antigo Auxílio Gás, beneficiando cerca de 50 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade e distribuindo aproximadamente 65 milhões de botijões por ano, reduzindo o impacto do custo do produto nas famílias de baixa renda, incluindo aquelas no Acre, onde o preço estabelecido está entre os mais altos do país.

