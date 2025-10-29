29/10/2025
Universo POP
Duda Guerra revela sofrer com hiperidrose, condição genética que causa suor excessivo
Alexandre Nero anuncia pausa na carreira após sucesso em Vale Tudo
Virginia ou Vini Jr.? Saiba quem ganhou mais seguidores após assumir namoro
Robinho pede transferência de Tremembé para “evitar fofocas” dentro do presídio
Bruna Biancardi se irrita com comentário e rebate internauta após crítica sobre Photoshop
Influencer expõe flerte de Vini Jr. pouco antes de assumir namoro com Virginia Fonseca
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Namoro milionário: veja qual a fortuna de Virginia Fonseca e Vini Jr
Márcia Abreu traz os aniversariantes da semana e eventos especiais; confira
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra

Boulos condenará ação no Rio e responsabilizará governador

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
boulos-condenara-acao-no-rio-e-responsabilizara-governador

Na posse como ministro da Secretaria-Geral da Presidência, agendada para esta quarta-feira (29/10), Guilherme Boulos (PSol) adotará um tom crítico em relação à operação policial que deixou 119 mortos no Rio de Janeiro.

De acordo com auxiliares de Boulos ouvidos pela coluna, o ministro criticará o governador Cláudio Castro, filiado ao PL, partido de Bolsonaro.

Leia também

Ao escolher Boulos para comandar a Secretaria-Geral da Presidência da República, o presidente Lula pediu a ampliação do diálogo com jovens e com movimentos sociais.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost