Boulos condenará ação no Rio e responsabilizará governador

Na posse como ministro da Secretaria-Geral da Presidência, agendada para esta quarta-feira (29/10), Guilherme Boulos (PSol) adotará um tom crítico em relação à operação policial que deixou 119 mortos no Rio de Janeiro.
De acordo com auxiliares de Boulos ouvidos pela coluna, o ministro criticará o governador Cláudio Castro, filiado ao PL, partido de Bolsonaro.
Ao escolher Boulos para comandar a Secretaria-Geral da Presidência da República, o presidente Lula pediu a ampliação do diálogo com jovens e com movimentos sociais.