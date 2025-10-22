22/10/2025
Universo POP
Briga entre cliente e funcionária em padaria termina em troca de xingamentos e arremesso de objetos
Pastora viraliza ao afirmar que o “demônio do Pica-Pau tentou matar o filho dela”
Cliente compra iPhone 16, pede anonimato e usa saco plástico na cabeça para foto da loja
Influenciador é ameaçado de processo após se fantasiar de Fofão no Halloween
Assista ao desabafo de Tata Estaniecki após término com Cocielo
Investigadas, Giovanna Antonelli e GioLaser viram rés em nova ação judicial
Péricles é o terceiro artista a se apresentar no Tiny Desk Brasil
Tata Estaniecki rompe o silêncio após separação de Julio Cocielo
Mulher flagra marido em churrasco com outra, se enfurece e joga geleira no lago
Aventura em alto-mar: Patrulha Canina Sea Patrol prometem muita diversão no Via Verde Shopping

Boulos monta equipe de ministério e já planeja 1ª missão

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
boulos-monta-equipe-de-ministerio-e-ja-planeja-1a-missao

Nomeado por Lula na terça-feira (21/10) como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (PSol) já iniciou a formação da equipe que o auxiliará na pasta.

O psolista, segundo apurou a coluna, pretende nomear aliados próximos para compor seu time na pasta. Entre eles, pessoas que ocuparam postos-chaves em suas campanhas.

4 imagensGuilherme BoulosBoulos é apontado para assumir a SGPRDeputado Federal, Guilherme Boulos (PSol)Fechar modal.1 de 4

Lula e Boulos

Reprodução/X GuilhermeBoulos2 de 4

Guilherme Boulos

KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo3 de 4

Boulos é apontado para assumir a SGPR

Hugo Barreto/Metrópoles4 de 4

Deputado Federal, Guilherme Boulos (PSol)

Reprodução/Esfera Brasil

Um dos aliados que Boulos planeja levar para o ministério é seu atual chefe de gabinete, Caio Moura, que deve continuar exercendo a mesma função, mas agora no governo.

Outro aliado de Boulos que pode integrar a equipe de Boulos na Secretaria-Geral da Presidência é Josué Rocha, que coordenou a campanha do psolista à Prefeitura de São Paulo em 2024.

Leia também

Primeira missão: colocar o governo na rua

Uma das primeiras missões de Boulos como ministro, segundo aliados, será viajar pelo Brasil para mobilizar movimentos sociais. A agenda atende a pedido de Lula, que pediu ao psolista para “levar o governo para a rua”.

A intenção, dizem interlocutores de Boulos, é “levar aos quatro cantos do país” pautas centrais da campanha de Lula, como o fim da escala 6×1, a taxação das bets e dos super-ricos.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost