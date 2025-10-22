Boulos monta equipe de ministério e já planeja 1ª missão

Nomeado por Lula na terça-feira (21/10) como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (PSol) já iniciou a formação da equipe que o auxiliará na pasta.
O psolista, segundo apurou a coluna, pretende nomear aliados próximos para compor seu time na pasta. Entre eles, pessoas que ocuparam postos-chaves em suas campanhas.
Um dos aliados que Boulos planeja levar para o ministério é seu atual chefe de gabinete, Caio Moura, que deve continuar exercendo a mesma função, mas agora no governo.
Outro aliado de Boulos que pode integrar a equipe de Boulos na Secretaria-Geral da Presidência é Josué Rocha, que coordenou a campanha do psolista à Prefeitura de São Paulo em 2024.
Primeira missão: colocar o governo na rua
Uma das primeiras missões de Boulos como ministro, segundo aliados, será viajar pelo Brasil para mobilizar movimentos sociais. A agenda atende a pedido de Lula, que pediu ao psolista para “levar o governo para a rua”.
A intenção, dizem interlocutores de Boulos, é “levar aos quatro cantos do país” pautas centrais da campanha de Lula, como o fim da escala 6×1, a taxação das bets e dos super-ricos.