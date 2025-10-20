Boulos: principal missão como ministro será “colocar o governo na rua”

O deputado federal Guilherme Boulos (PSol-SP) agradeceu, nesta segunda-feira (20/10), ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo convite para assumir o comando da Secretaria-Geral da Presidência da República. Em publicação nas redes sociais, o parlamentar afirmou que a principal missão dele será aproximar o governo da população.

“Agradeço ao presidente Lula pelo convite para ser ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Minha principal missão será ajudar a colocar o governo na rua, levando as realizações e ouvindo as demandas populares em todos os estados do Brasil”, escreveu Boulos.

Ele destacou ainda que pretende levar ao Planalto a experiência adquirida no movimento social. “Minha grande escola de vida e de luta foi o movimento social brasileiro, e levarei esse aprendizado agora ao Planalto. Presidente, sua confiança será honrada com muito trabalho”.

O novo ministro também fez referência ao antecessor, Márcio Macêdo (PT-SE), elogiando a atuação dele no cargo. “Cumprimento o ministro Márcio Macêdo por sua atuação dedicada e o compromisso com os movimentos sociais ao longo destes quase três anos. Seguiremos este trabalho com dedicação”, completou.

A troca foi oficializada por Lula nesta segunda-feira, após meses de especulações sobre mudanças na pasta. Em mensagem publicada no X (antigo Twitter), o presidente confirmou o convite a Boulos e agradeceu a Macêdo “por todo o trabalho realizado para a ampliação e o fortalecimento da participação social em nosso governo”. Segundo Lula, a nomeação será publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (21/10).

Mais cedo, Boulos participou ao lado do presidente e de ministros do lançamento do programa Reforma Casa Brasil, no Palácio do Planalto.

De olho em 2026

A Secretaria-Geral da Presidência é responsável por articular o governo federal com os movimentos sociais e outras organizações da sociedade civil.

A escolha de Boulos, um dos principais nomes do PSol e figura de destaque nos movimentos de moradia, ocorre em um momento em que o Planalto busca fortalecer a base política e a interlocução com setores populares de olho nas eleições de 2026.

Já a saída de Márcio Macêdo vinha sendo discutida desde o ano passado e ganhou força nas últimas semanas. O ex-ministro deve se dedicar à campanha para deputado federal no próximo pleito.

Já Boulos, fiel aliado de Lula, deve intensificar as viagens pelo país para divulgar as ações do governo e reforçar a imagem do presidente junto à base social.