Boyband NSYNC planeja turnê de reencontro sem Justin Timberlake, diz site

Quatro dos cinco integrantes da icônica boyband NSYNC estão em negociações avançadas para darem aos fãs a reunião tão aguardada, mesmo sem a presença de Justin Timberlake. Segundo o TMZ, fontes próximas ao grupo revelaram que Lance Bass, Joey Fatone, JC Chasez e Chris Kirkpatrick vêm discutindo planos grandiosos para a comemoração de 30 anos da boyband. E a possibilidade de uma turnê em arenas não é descartada!

A avaliação das fontes é de que a procura continua altíssima e de que o público lotaria os shows mesmo com apenas quatro membros. No ano passado, o quarteto demonstrou interesse em fechar um contrato milionário com a Live Nation para uma turnê de estádios em 2026. A proposta foi feita aos cinco, mas Justin não chegou a se envolver, bem antes de vir a público seu diagnóstico de doença de Lyme, em julho deste ano.

Agora, os promotores chegaram a desenhar um projeto específico para a formação com os quatro integrantes, confiantes de que as apresentações poderiam esgotar rapidamente nos EUA. Ainda não há informações sobre uma possível turnê mundial.