06/10/2025
BR-364 terá balança permanente em Sena Madureira, anuncia superintendente do DNIT

O objetivo é garantir um inverno mais tranquilo e evitar o desgaste precoce da estrada

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) anunciou a instalação de uma balança na BR-364, em Sena Madureira, que funcionará 24 horas para controlar o peso de veículos e preservar o pavimento da rodovia. A medida foi confirmada pelo superintendente do órgão no Acre, Ricardo Araújo, nesta segunda-feira (6).

O superintendente também percorreu trechos em obras na BR-364, com atenção especial à ponte do Caeté e à cabeceira da ponte sobre o Rio Tarauacá/Foto: Reprodução

Segundo Araújo, o objetivo é garantir um inverno mais tranquilo e evitar o desgaste precoce da estrada. Ele destacou que, com os contratos de reconstrução já licitados para o próximo ano, as condições da rodovia devem melhorar significativamente.

O superintendente também percorreu trechos em obras na BR-364, com atenção especial à ponte do Caeté e à cabeceira da ponte sobre o Rio Tarauacá, que passa por um alongamento para conter erosões. Araújo afirmou que a correção de pista está quase concluída até o município de Feijó.

