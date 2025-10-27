27/10/2025
Universo POP
Daniel Alves reaparece em culto evangélico e afirma ter feito “pacto com Deus” após deixar a prisão
ContilNet abre canal e comunidade no WhatsApp; participe e receba notícias em tempo real
Craque Neto diz que não aguenta mais ver notícias sobre Virginia Fonseca
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair

Braga Netto recorre da pena de 26 anos no STF: “Absolutamente injusta”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
braga-netto-recorre-da-pena-de-26-anos-no-stf:-“absolutamente-injusta”

Os advogados do general Braga Netto entraram com embargos de declaração, nesta segunda-feira (27/10), contra decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que o condenou a 26 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. A defesa afirma que a condenação “decorreu de um processo conduzido sem a necessária imparcialidade, norteado por uma delação comprovadamente mentirosa e em franca violação às provas dos autos”.

Destacou ainda ser “inadmissível que o acórdão se sustente na delação de um colaborador coagido e sem credibilidade”, ao referir-se à delação de Mauro Cid. Em seguida, alega que a condenação de Braga Netto é “absolutamente injusta e contrária à prova dos autos”.

Como os embargos de declaração são uma espécie de recurso para contestar omissões, vícios e não o resultado do julgamento, a defesa embasa o pedido de redução da pena e de anulação no julgamento em diversos pontos.

Pontos alegados pela defesa de Braga Netto

  • Sanar a omissão quanto à tese de suspeição, requerendo que seja declarado nulo o presente feito desde o início;
  • sanar a omissão quanto à tese de document dump, requerendo que o presente feito seja anulado desde o início da instrução;
  • sanar a contradição quanto ao indeferimento da participação nos interrogatórios dos demais núcleos, requerendo que seja anulado o presente feito desde o início da instrução;
  • sanar a omissão quanto ao direito assegurado que autoriza a gravação da audiência por meios próprios, independentemente de autorização judicial;
  • sanar a omissão quanto à tese de coação da PF demonstrada pelos áudios e conversas divulgadas pela revista veja e a consequente ausência de voluntariedade, requerendo que seja reconhecida a nulidade do acordo de colaboração e, por consequência, de todos os atos que se embasaram no pacto colaborativo, já que obtidos “em violação a normas constitucionais ou legais”;
  • sanar a omissão quanto a aplicação do concurso material entre os crimes de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, requerendo que seja devidamente individualizada a conduta do Gen. Braga Netto para cada um dos crimes.
  • sanar o erro material na somatória das penas aplicadas a Braga Netto com pena atribuída ao genaral de 25 anos e seis meses;
  • sanar a contradição quanto à proporção de aumento das penas-base de cada crime, requerendo a aplicação da proporção de aumento da pena-base mais benéfica adotada pelo v. acórdão embargado, qual seja, a de 1/5 entre o intervalo da pena mínima e máxima;

Braga Netto

Braga Netto foi ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro. O ministro relator Alexandre de Moraes fixou a pena em 26 anos e seis meses, sendo 23 anos e seis meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, além de 100-dias multa no valor de um salário mínimo e em regime inicialmente fechado.

Leia também

Na decisão de 11 de setembro, Moraes foi seguido pelos ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. O ministro Luiz Fux votou apenas para condenar Braga Netto por abolição do Estado Democrático de Direito, no qual definiu a pena em 7 anos em regime fechado.

Veja todos os detalhes do julgamento de Bolsonaro e mais sete réus:

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) fechou em 4 x 1 o julgamento da trama golpista, condenando o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados dele por crimes como organização criminosa e golpe de Estado. É a primeira vez que um ex-presidente do Brasil é condenado por crimes contra a democracia.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost