Bragança Paulista pode ter abastecimento de água afetado nesta segunda

Um trabalho de manutenção emergencial no sistema de abastecimento realizado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), neste domingo (16/10), pode afetar o fornecimento de água em parte do município de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, no início desta segunda-feira (27/10), conforme previsão da empresa.
O serviço é feito na região do bairro Água Comprida e a previsão é que o abastecimento seja normalizado de forma gradual até a manhã desta segunda.
Orientações
- Em razão da operação, a Sabesp orienta que os moradores do bairro afetado utilizem água de forma racional durante o período de manutenção.
- A companhia reforçou em comunicado que está à disposição dos clientes pelos seus canais oficiais de atendimento.
- Os números abertos para a população são: WhatsApp (11) 3388-8000 ou 0800 055 0195. A ligação é gratuita.
