28/10/2025
Universo POP
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro
Quadro de Oruam é encontrado em mansão de traficante preso em megaoperação; veja vídeo
Com direito a balões e rosas, Vini Jr pede Virgínia em namoro e os dois assumem romance
Ex-RBD Dulce Maria anuncia segunda gravidez e celebra “novo capítulo de amor”
Casal vence na Justiça direito de registrar filha como Mariana Leão após recusa de cartório em Juiz de Fora
Youtuber Rafael Chocolate é condenado a pagar quase R$ 50 mil a vítimas de pegadinhas
Horóscopo do dia: previsões para os 12 signos nesta terça-feira
Rosalía lança primeiro single de novo disco; conheça “Berghain”
Daniel Alves reaparece em culto evangélico e afirma ter feito “pacto com Deus” após deixar a prisão

Bragantino escolhe Vagner Mancini para o comando da equipe

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
bragantino-escolhe-vagner-mancini-para-o-comando-da-equipe

O Red Bull Bragantino definiu seu novo comandante. Vagner Mancini foi o escolhido para dirigir a equipe até o fim de 2025. O técnico chega para substituir Fernando Seabra e comandar o time na parte final do Campeonato Brasileiro.

A equipe de Bragança Paulista ocupa a 12ª posição da tabela, com 36 pontos. O Botafogo, que fecha o G-6, tem 47. O objetivo do clube é recuperar o bom desempenho das últimas temporadas e tentar uma vaga em competições internacionais.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram: @vagner.mancini_
Red Bull Bragantino define Vagner Mancini para o comando da equipeReprodução/Instagram: @vagner.mancini_
Reprodução/Instagram: @vagner.mancini_
Red Bull Bragantino define Vagner Mancini para o comando da equipeReprodução/Instagram: @vagner.mancini_
Reprodução
Eduardo Sasha é o principal destaque do Red Bull BragantinoReprodução
Reprodução
Reprodução

Leia Também

A decisão pela contratação de Mancini foi marcada por um impasse interno. A Red Bull, sob a coordenação global de Jürgen Klopp, queria realizar um processo seletivo antes de definir o nome do novo técnico. Klopp, que supervisiona o futebol de todos os clubes da empresa, preza por treinadores com boa visão tática e domínio do inglês.

Apesar disso, o diretor executivo Diego Cerri pressionou por uma definição rápida, priorizando a estabilidade do elenco. A diretoria acabou optando por avançar na negociação sem a participação direta de Klopp.

Aos 59 anos, Vagner Mancini terá sua primeira passagem pelo Massa Bruta. O treinador comandou o Goiás desde o ano passado e deixou o cargo no último dia 13 de outubro.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost