bragantino-escolhe-vagner-mancini-para-o-comando-da-equipe

O Red Bull Bragantino definiu seu novo comandante. Vagner Mancini foi o escolhido para dirigir a equipe até o fim de 2025. O técnico chega para substituir Fernando Seabra e comandar o time na parte final do Campeonato Brasileiro.

A equipe de Bragança Paulista ocupa a 12ª posição da tabela, com 36 pontos. O Botafogo, que fecha o G-6, tem 47. O objetivo do clube é recuperar o bom desempenho das últimas temporadas e tentar uma vaga em competições internacionais.

Eduardo Sasha é o principal destaque do Red Bull Bragantino

A decisão pela contratação de Mancini foi marcada por um impasse interno. A Red Bull, sob a coordenação global de Jürgen Klopp, queria realizar um processo seletivo antes de definir o nome do novo técnico. Klopp, que supervisiona o futebol de todos os clubes da empresa, preza por treinadores com boa visão tática e domínio do inglês.

Apesar disso, o diretor executivo Diego Cerri pressionou por uma definição rápida, priorizando a estabilidade do elenco. A diretoria acabou optando por avançar na negociação sem a participação direta de Klopp.

Aos 59 anos, Vagner Mancini terá sua primeira passagem pelo Massa Bruta. O treinador comandou o Goiás desde o ano passado e deixou o cargo no último dia 13 de outubro.