Bragantino marca de pênalti no último lance e vence o Grêmio

No último lance do jogo, o Bragantino venceu o Grêmio por 1 x 0, jogando em casa, pelo Brasileirão. Jhon Jhon marcou de pênalti, marcado após análise do VAR, aos 56 minutos do segundo tempo. O time paulista jogou o segundo tempo inteiro com um a mais, após expulsão de Kannemann ainda na primeira etapa. Gabriel Grando fechou o gol e evitou a derrota azul e preta.

Com a vitória, o Massa Bruta continua em nono, agora com 36 pontos, dois atrás de São Paulo e Fluminense. O Imortal continuou em 10º, com 33. As duas equipes voltam a campo daqui a duas semanas, por conta da Data Fifa. O Bragantino vai jogar fora contra o Palmeiras no dia 15 de outubro, enquanto o Grêmio recebe o São Paulo no dia seguinte.

Primeiro tempo

Querendo subir na tabela, o Bragantino começou em cima do Grêmio e empilhou oportunidades. Thiago Borbas e Matheus Fernandes, logos aos três minutos, tiveram chances de abrir o placar, mas erraram o alvo. Aos oito, Nacho também tentou, mas chutou para fora.

A primeira chance do Grêmio veio aos 18 minutos, com Erick Noriega, mas o zagueiro cabeceou para fora. O time paulista buscava transformar o apoio da torcida em bola na rede, mas parava no goleiro Gabriel Grando. Somente no primeiro tempo, o Braga chutou oito vezes, contra três do Grêmio.

Aos 44, Kannemann agrediu o zagueiro Pedro Henrique e foi expulso direto. Ele se negou a sair e o jogo ficou paralisado por alguns minutos. Após análise do VAR, o cartão vermelho foi mantido e o capitão do clube gaúcho voltou para o vestiário mais cedo.

Segundo tempo

Com um jogador a mais, o Bragantino foi para cima do Grêmio e tentou marcar a todo custo, mas não conseguiu criar grandes oportunidades de gol. Aos oito minutos, Grando fez boa defesa em chute de Matheus Fernandes. O meia recebeu de Jhon Jhon e chutou rasteiro. O arqueiro se esticou e ficou com a bola.

Aos 15, nova chance para os paulistas. Vanderlan cruzou na medida para dentro da área e encontrou Thiago Borbas, livre para marcar. Entretanto, o atacante errou o alvo e chutou para fora.

Com um a mais, o Bragantino continuava em cima e tentando a vitória. Aos 38, Fernando perdeu uma grande chance de marcar após receber sozinho e chutar para fora. Aos 46, o atacante teve outra oportunidade clara de gol, mas parou no goleiro Gabriel Grando, nome do jogo.

Nos segundos finais, o Bragantino foi ao ataque, Praxedes dominou dentro da área e chutou para o gol. A bola desviou na mão de Marlon e foi para fora. Após um período de análise, o VAR chamou o árbitro Lucas Casagrande, que marcou pênalti.

Na batida, Jhon Jhon deslocou Gabriel Grando e deu a vitória ao Massa Bruta.