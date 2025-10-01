“brasil-aplaude-a-iniciativa”,-diz-vieira-sobre-plano-de-paz-em-gaza

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou, nesta quarta-feira (1º/10), que o Brasil vai “aplaudir publicamente” o plano de paz proposto pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump, que busca um cessar-fogo na Faixa de Gaza. O documento foi divulgado por Trump na segunda-feira (29/9) durante reunião bilateral com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Vieira participa nesta quarta de audiência na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) da Câmara dos Deputados. O ministro foi convocado pelo colegiado para prestar esclarecimentos sobre diversos assuntos de competência do Itamaraty.

Leia também

“O Brasil está acompanhando. Somente ontem no final de tarde tomamos conhecimento do plano que foi lançado. Sem dúvida nenhuma vamos aplaudi-lo publicamente, e possivelmente ainda no dia de hoje, porque o objetivo do plano é justamente o que nós sempre defendemos desde o início do conflito”, declarou o ministro.

“Sem dúvida nenhuma o Brasil aplaude a iniciativa e fazemos votos de que ela surta efeito, que seja aceito por todas as partes”, completou o chanceler.

Plano de paz

A lista apresentada pelo governo norte-americano reúne 20 pontos de exigências para um possível cessar-fogo, incluindo a libertação de reféns em até 72 horas e a criação de um “Conselho da Paz”.

O documento reúne medidas que visam encerrar o conflito, desmilitarizar a Faixa de Gaza e criar um governo provisório supervisionado.

Se o plano for aceito e executado nos termos anunciados, o efeito deve ser imediato: cessar das operações militares, libertação de reféns e abertura de um processo de reconstrução e transição política.

Na coletiva em que apresentou os detalhes do acordo, Trump afirmou que Netanyahu terá respaldo dos Estados Unidos caso o Hamas rejeite a proposta, destacando que Israel não hesitará em agir sozinho se necessário.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Win McNamee/Getty Images 2 de 3

Donald Trump e Benjamin Netanyahu selam plano de paz em Gaza

Win McNamee/Getty Images 3 de 3

Trump e Netanyahu

Sarah Silbiger/Getty Images

Veja aqui quais os pontos do plano de paz de Trump a Gaza.