07/10/2025
Brasil conhece adversários no Pré-Mundial Feminino de basquete

Escrito por Agência Brasil
brasil-conhece-adversarios-no-pre-mundial-feminino-de-basquete


A seleção brasileira feminina de basquete já sabe quais serão seus adversários nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Um sorteio realizado pela Federação Internacional (Fiba), nesta terça-feira (7), distribuiu 24 seleções por quatro torneios classificatórios. O Brasil está no Torneio A, junto com Mali, Sudão do Sul, República Tcheca, Bélgica e China (anfitriã). A disputa ocorrerá na cidade chinesa de Wuhan, entre 11 e 17 de março do ano que vem. Os outros três torneios serão em San Juan (Porto Rico), Istambul (Turquia) e Lyon-Villeurbanne (França).

O Brasil busca encerrar jejum de oito anos fora de Copas do Mundo, por não ter se classificado para as edições de 2018 e 2022. O único título mundial feminino foi conquistado há mais de três décadas pela icônica seleção brasileira, liderada por Paula, Hortência e Janeth, em 1994.

Com exceção de Bélgica, campeã da Eurobasket e já classificada para o Mundial, as demais equipes do Torneio A competirão por três vagas. Em julho deste ano, a amarelinha quase carimbou o passaporte rumo à Copa do Mundo ao avançar à final da AmeriCup, mas deu adeus ao título, que garantiria a classificação direta, ao perder a decisão para os Estados Unidos.

Além de Bélgica, outros quatro países já asseguraram presença na Copa do Mundo: Alemanha (por ser o país-sede do Mundial), Austrália (campeã da Ásia e Oceania), Estados Unidos e Nigéria (campeã do continente africano). Embora classificadas, as cinco nações competirão as Eliminatórias. Os três países mais bem colocados nos torneios A, B e C irão avançarão direto ao Mundial.  Já no Torneio D, único com duas seleções já classificadas (Alemanha e Nigéria), a disputa será por apenas duas vagas.

A Copa do Mundo de basquete feminino reunirá 16 seleções no período de 4 a 14 de setembro do ano que vem, em Berlim (Alemanha). 

Eliminatórias da Copa do Mundo de basquete feminino

Torneio A – Wuhan (China)

BRASIL
Mali
Sudão do Sul
Bélgica*
República Tcheca
China

Torneio B – San Juan (Porto Rico)

Nova Zelândia
Porto Rico
Estados Unidos*
Senegal
Itália
Espanha

Torneio C – Istambul (Turquia)

Hungria
Turquia
Argentina
Austrália*
Canadá
Japão

Torneio D – Lyon-Villeurbanne (França)

Colômbia
Filipinas
Alemanha*
Coreia do Sul
França
Nigéria*

* seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2026

