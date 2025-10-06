06/10/2025
Universo POP
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Cantor acreano lança videoclipe de estreia em produção independente com clipe em plano sequência
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios

Brasil conquista títulos feminino e masculino na Conmebol Evolución

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
brasil-conquista-titulos-feminino-e-masculino-na-conmebol-evolucion

Nesse final de semana, o Brasil conquistou a Conmebol Evolución Sub-15 no feminino e nos masculino em dois jogos contra as equipes da Argentina. Nesta segunda (6/10), os jovens brasileiros empataram por 2 x 2, com gols de Allan Santos, Lucas Lopes, Rodríguez (Argentina) e Bruno Cabral (dois para Argentina). Nas penalidades, 5 x 4 para a Canarinho.

No domingo (5/10), as meninas ficaram no 0 x 0 no tempo normal, mas garantindo a vitória por 4 x 2 nos pênaltis.

Leia também

O pênalti final na categoria masculina foi defendido por Bruno Samudio, filho de Bruno e Eliza Samudio. Além dele, o elenco ainda contou com Lucas Miranda, filho do ex-zagueiro Miranda, Henrique, filho do lateral Fagner, que hoje atua no Cruzeiro.

O treinador na categoria foi Guilherme Dalla Déa, no campeonato em solo paraguaio, em Assunção.

No feminino, o Brasil terminou o campeonato de forma invicta com uma campanha de três vitórias e dois empates sob o comando do técnico Rubens Franco.

Veja os melhores momentos

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost