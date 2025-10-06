Brasil conquista títulos feminino e masculino na Conmebol Evolución

Nesse final de semana, o Brasil conquistou a Conmebol Evolución Sub-15 no feminino e nos masculino em dois jogos contra as equipes da Argentina. Nesta segunda (6/10), os jovens brasileiros empataram por 2 x 2, com gols de Allan Santos, Lucas Lopes, Rodríguez (Argentina) e Bruno Cabral (dois para Argentina). Nas penalidades, 5 x 4 para a Canarinho.

No domingo (5/10), as meninas ficaram no 0 x 0 no tempo normal, mas garantindo a vitória por 4 x 2 nos pênaltis.

O pênalti final na categoria masculina foi defendido por Bruno Samudio, filho de Bruno e Eliza Samudio. Além dele, o elenco ainda contou com Lucas Miranda, filho do ex-zagueiro Miranda, Henrique, filho do lateral Fagner, que hoje atua no Cruzeiro.

O treinador na categoria foi Guilherme Dalla Déa, no campeonato em solo paraguaio, em Assunção.

No feminino, o Brasil terminou o campeonato de forma invicta com uma campanha de três vitórias e dois empates sob o comando do técnico Rubens Franco.

