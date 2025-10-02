Brasil crava ouro inédito e 2 recordes no Mundial de Atletismo

Wanna Brito e Antônia Keyla garantiram que o Brasil encerrasse o 6º dia do Mundial de Atletismo Paralímpico de maneira vitoriosa. As duas conquistaram a medalha de ouro nesta quinta-feira (2/10), mas o triunfo não se limita somente ao lugar mais alto do pódio.
A atleta do arremesso de peso instaurou um novo recorde mundial e a velocista, além de definir uma nova maior marca nos 1.500m T20, ainda se tornou a primeira brasileira a subir no pódio nesta prova.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Wanna Brito bateu o recorde mundial duas vezes
Cris Mattos / CPB2 de 3
Antonia Keyla bateu o recorde mundial por 10 segundos
Cris Mattos / CPB3 de 3
Wanna alcançou a distância de 8.49m
Cris Mattos / CPB
A nova melhor marca do arremesso de peso F32 é de 8,49m. A distância foi alcançada por Wanna Brito. Na 4ª tentativa, ela já havia batido o recorde mundial, com 8,43m, mas superou a própria marca.
Nos 1.500m feminino, pela classe T20, o Brasil foi representado por Antônia Keyla. A velocista do Piauí mantinha o ritmo e se encontrava no meio do bolo de atletas durante a prova. No entanto, buscou gás na volta final, disparou na liderança e cruzou a linha de chegada sozinha, em 4m19s22, 10 segundos abaixo do antigo recorde mundial.
Leia também
-
Brasil conquista mais três ouros e chega a 11 no Mundial de Atletismo
-
Brasil chega a 30 medalhas no quadro do Mundial de Atletismo
-
Mundial de Atletismo: Jerusa Geber bate recorde e é ouro nos 100m
Juntamente com as vitórias de Maria Clara Augusto e Bartolomeu Chaves, o Brasil encerrou o 6º dia de competições com quatro ouros, totalizando 12 medalhas douradas. A delegação brasileira alcançou a marca de 36 medalhas, com 17 pratas e sete bronzes.