Brasil é eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo Sub-20 de forma inédita

A seleção brasileira masculina de futebol sub-20 foi eliminada da Copa do Mundo da categoria em 2025, encerrando sua participação de maneira inédita ainda na fase de grupos. A derrota por 1 a 0 para a Espanha, neste sábado (4), em Santiago, no Chile, selou a eliminação da equipe comandada por Ramon Menezes.

O Brasil encerrou sua campanha no Grupo C na quarta e última posição, atrás de Espanha, México e Marrocos. A estreia já havia mostrado dificuldades: empate em 2 a 2 contra o México e derrota por 2 a 1 para Marrocos. A vitória espanhola mantém os europeus na briga por uma vaga nas oitavas de final, dependendo de outros resultados como um dos quatro melhores terceiros colocados.

No confronto decisivo, o Brasil começou pressionando e chegou a ter um gol anulado de Luighi aos 10 minutos do primeiro tempo, por impedimento. A Espanha respondeu e criou chances com Pablo García, mas a etapa inicial terminou sem gols. O placar foi aberto logo no início da segunda etapa: aos 1 minuto, Bravo passou por Iago e pelo goleiro Otávio antes de balançar as redes.

O Brasil teve chances de reação. Rhuan Gabriel acertou duas finalizações que foram defendidas pelo goleiro espanhol Fran González, e Luighi ainda foi bloqueado em lance cara a cara. Já nos acréscimos, a equipe tentou a revisão de um pênalti, que não foi concedido devido a falta anterior no lance.

Com cinco títulos, a seleção sub-20 é a segunda maior vencedora da história da competição, atrás apenas da Argentina, que soma seis conquistas. Na edição anterior, em 2023, o Brasil caiu nas quartas de final. Paralelamente, a equipe sub-23, também sob comando de Ramon Menezes, não se classificou para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

O técnico destacou as dificuldades enfrentadas: “Pouco tempo para trabalhar, para treinar. Nós nos apresentamos dia 22 para jogar dia 28. Os atletas estavam com minutagem muito baixa por seus clubes. Todo mundo vai tentar continuar fazendo o seu melhor”. Menezes também lembrou que muitos jogadores não foram liberados por seus clubes para a competição, o que impactou a preparação do time.

Se quiser, posso criar uma versão ainda mais enxuta e direta, estilo portal de notícias, que destaque a eliminação, o gol decisivo e a fala de Ramon Menezes. Quer que eu faça?