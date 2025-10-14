14/10/2025
Brasil leva virada histórica e perde para o Japão pela 1ª vez

Seleção abriu 2 a 0, mas sofreu virada por 3 a 2 em Tóquio; revés marca segunda derrota sob o comando de Ancelotti

A Seleção Brasileira sofreu uma virada histórica e perdeu para o Japão por 3 a 2, nesta terça-feira (14), no Ajinomoto Stadium, em Tóquio. O resultado representa a primeira derrota do Brasil para os japoneses em toda a história dos confrontos entre as seleções.

Os gols brasileiros foram marcados ainda no primeiro tempo, por Paulo Henrique e Gabriel Martinelli. Na etapa final, os japoneses reagiram com Minamino, um gol contra de Fabrício Bruno e Ueda, que garantiram a virada dos anfitriões.

Japão comemorando virada sobre o Brasil • Toru Hanai/Getty Images

Com o revés, o Brasil segue sem alcançar 100% de aproveitamento em uma Data Fifa desde outubro de 2024, quando venceu Chile e Peru sob o comando de Dorival Júnior. Desde que Carlo Ancelotti assumiu, em junho de 2025, são três vitórias, um empate e duas derrotas — um aproveitamento de 55,5%.

Domínio inicial e queda de rendimento

Ancelotti promoveu mudanças em relação à equipe que goleou a Coreia do Sul na última sexta-feira (10). O Brasil iniciou a partida com Hugo Souza, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Lucas Paquetá, Vinicius Júnior e Martinelli.

Nos primeiros 20 minutos, o Japão pressionou a saída de bola, mas o Brasil abriu o placar aos 26 minutos. Após boa troca de passes entre Paquetá e Bruno Guimarães, o lateral Paulo Henrique recebeu em profundidade e bateu com categoria para fazer 1 a 0.

Pouco depois, aos 32, Martinelli ampliou: o atacante do Arsenal recebeu belo lançamento de Paquetá e finalizou cruzado, sem chances para o goleiro japonês.

Virada japonesa e noite ruim da defesa

Na volta do intervalo, o Brasil parecia controlar o jogo, até que aos 7 minutos, Fabrício Bruno errou na área e Minamino, do Mônaco, aproveitou para descontar.

O zagueiro do Cruzeiro voltou a se envolver em outro lance decisivo: tentou cortar o chute de Nakamura, mas acabou mandando para o próprio gol, empatando o placar.

O golpe final veio aos 26 minutos. Em cobrança de escanteio, Ueda subiu mais alto que a defesa e cabeceou. O goleiro Hugo Souza tentou defender, mas a bola morreu no fundo da rede, decretando a virada japonesa por 3 a 2.

Próximos compromissos

A Seleção volta a campo em novembro, para disputar dois amistosos na Europa contra seleções africanas, ainda não confirmadas pela CBF. Serão os últimos jogos do Brasil em 2025, antes da retomada das Eliminatórias no próximo ano.


