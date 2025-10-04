Brasil registra 127 casos suspeitos de intoxicação por metanol, diz Ministério da Saúde

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, informou neste sábado (4) que o Brasil contabiliza 127 casos suspeitos de intoxicação por metanol. Segundo ele, houve aumento no número de suspeitas clínicas, mas não no de confirmações laboratoriais.

“Não teve aumento de confirmação laboratorial. O que teve foi o aumento de suspeita clínica”, afirmou o ministro durante coletiva de imprensa em Teresina (PI), ao anunciar o plano do governo federal para ampliar a compra de antídotos contra o metanol.

De acordo com Padilha, 11 casos foram confirmados em laboratório. Ao todo, 12 unidades da Federação já notificaram ao Ministério da Saúde pelo menos um caso suspeito.

O governo federal anunciou a aquisição de mais 12 mil ampolas de etanol farmacêutico para reforçar o estoque estratégico destinado aos hospitais universitários. O carregamento deve chegar ao país ao longo da próxima semana. “O Ministério da Saúde já tinha adquirido 4.300 ampolas para manter um estoque estratégico. Agora, adquirimos mais 12 mil ampolas produzidas por um laboratório nacional”, destacou Padilha.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) também repassou a estados e municípios a lista com 609 farmácias de manipulação autorizadas a fabricar o antídoto contra intoxicação por metanol.

“Temos garantido em toda a rede do SUS, nos centros de referência de toxicologia e das secretarias estaduais, o etanol farmacêutico para ser utilizado nos casos suspeitos”, reforçou o ministro.