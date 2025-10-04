04/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Brasil registra 127 casos suspeitos de intoxicação por metanol, diz Ministério da Saúde

De acordo com Padilha, 11 casos foram confirmados em laboratório

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, informou neste sábado (4) que o Brasil contabiliza 127 casos suspeitos de intoxicação por metanol. Segundo ele, houve aumento no número de suspeitas clínicas, mas não no de confirmações laboratoriais.

O ministro deu atualizações sobre o Metanol/Foto: Reprodução

“Não teve aumento de confirmação laboratorial. O que teve foi o aumento de suspeita clínica”, afirmou o ministro durante coletiva de imprensa em Teresina (PI), ao anunciar o plano do governo federal para ampliar a compra de antídotos contra o metanol.

De acordo com Padilha, 11 casos foram confirmados em laboratório. Ao todo, 12 unidades da Federação já notificaram ao Ministério da Saúde pelo menos um caso suspeito.

O governo federal anunciou a aquisição de mais 12 mil ampolas de etanol farmacêutico para reforçar o estoque estratégico destinado aos hospitais universitários. O carregamento deve chegar ao país ao longo da próxima semana. “O Ministério da Saúde já tinha adquirido 4.300 ampolas para manter um estoque estratégico. Agora, adquirimos mais 12 mil ampolas produzidas por um laboratório nacional”, destacou Padilha.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) também repassou a estados e municípios a lista com 609 farmácias de manipulação autorizadas a fabricar o antídoto contra intoxicação por metanol.

“Temos garantido em toda a rede do SUS, nos centros de referência de toxicologia e das secretarias estaduais, o etanol farmacêutico para ser utilizado nos casos suspeitos”, reforçou o ministro.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost