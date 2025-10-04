04/10/2025
Brasil registra 181 suspeitas e 14 casos confirmados de intoxicação por metanol

O Brasil contabiliza 14 casos confirmados de intoxicação por metanol e outros 181 em investigação, após a ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas, segundo balanço divulgado neste sábado (4/10), pelo Ministério da Saúde. Os dados reúnem notificações enviadas pelos estados até as 16h ao Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional.

São Paulo concentra a maioria dos registros, com 162 notificações. Todos os casos confirmados estão no estado, que ainda investiga 148 suspeitas, além de três em Pernambuco, um na Bahia e outro no Mato Grosso do Sul, que estão sob investigação.

A Secretaria da Saúde de São Paulo também confirmou a segunda morte por intoxicação da bebida adulterada com metanol neste sábado. A vítima é Marcos Antônio Jorge Junior, de 46 anos, que morreu no último dia 2 de outubro.

O que é o Metanol

O metanol, ou álcool metílico, é uma substância líquida, incolor e altamente tóxica, frequentemente confundida com o etanol, presente em bebidas alcoólicas. A ingestão pode causar sintomas graves, como náusea, vômitos, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos irreversíveis ao sistema nervoso e até morte.

Especialistas alertam que a toxicidade do metanol está relacionada à dose ingerida. Segundo o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA), cerca de 10 ml de metanol puro pode levar à cegueira, enquanto 30 ml podem ser fatais. A substância também é utilizada ilegalmente em combustíveis como alternativa mais barata ao etanol.

O Ministério da Saúde reforça que, mesmo pequenas quantidades de metanol podem causar intoxicação, e orienta atenção redobrada ao consumo de bebidas alcoólicas de procedência duvidosa.

