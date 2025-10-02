Brasil tem 11 casos confirmados de intoxicação por metanol e outros 48 em investigação

02/10/2025
O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira (2) que o Brasil contabiliza 59 casos de intoxicação por metanol, sendo 11 confirmados em laboratório e 48 em investigação. Até o momento, há uma morte confirmada em São Paulo e sete óbitos em apuração: duas em Pernambuco (João Alfredo e Lajedo), três na capital paulista e duas em São Bernardo do Campo.

O metanol é um álcool tóxico, impróprio para consumo, que pode causar cegueira irreversível e morte. Os sintomas iniciais são semelhantes aos do álcool comum, como náuseas e dor abdominal, mas podem evoluir rapidamente para visão turva, convulsões e coma.

No Distrito Federal, o cantor Gustavo da Hungria Neves, conhecido como Hungria Hip Hop, foi internado no Hospital DF Star com sintomas compatíveis com intoxicação por substância tóxica, incluindo cefaleia, náuseas, vômitos, visão turva e acidose metabólica. O caso ainda está em investigação e não há confirmação de metanol.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que o etanol farmacêutico é o antidoto recomendado, quando administrado sob supervisão médica. O governo federal já mantém estoques do produto em hospitais universitários, ampliando a distribuição e planejando nova compra emergencial de 5 mil tratamentos. Além disso, 604 farmácias de manipulação no país estão preparadas para produzir o etanol farmacêutico.

