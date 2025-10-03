Brasil tem 113 casos de suspeita de intoxicação por metanol; 12 mortes são investigadas

O Ministério da Saúde confirmou, no início da noite desta sexta-feira (3/10), 113 notificações de intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Entre esses registros, 11 casos já foram confirmados e outros 102 seguem em investigação. Os estados da Bahia, Paraná e Mato Grosso do Sul reportaram as primeiras ocorrências.

São Paulo concentra a maior parte dos registros: 101 notificações, sendo 11 confirmadas e 90 em apuração. Pernambuco tem seis casos suspeitos, a Bahia e o Distrito Federal dois cada, e Paraná e Mato Grosso do Sul investigam um caso cada. Até o momento, foram notificados 12 óbitos — um confirmado em São Paulo e outros 11 em investigação (oito em SP, um em PE, um na BA e um no MS).

Intoxicação por metanol ascende alerta em São Paulo. São Paulo registra mortes e casos graves por ingestão de bebidas adulteradas com metanol. A substância estaria sendo utilizada na produção de bebidas falsificadas

Para reduzir o impacto da crise, o Ministério adquiriu, em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), 4,3 mil ampolas de etanol farmacêutico, antídoto utilizado no tratamento desse tipo de intoxicação, e já negocia a compra de mais 5 mil tratamentos, o equivalente a 150 mil ampolas, para abastecer o Sistema Único de Saúde (SUS).

A pasta também mobilizou esforços internacionais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foi acionada para realizar um chamamento junto a dez grandes agências reguladoras em países como Argentina, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e China. Além disso, ofícios foram enviados a instituições da Índia, Portugal e EUA solicitando doação ou cotação de compra do fomepizol, outro antídoto contra intoxicação por metanol.

O Ministério formalizou ainda pedido à Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) para a doação imediata de 100 tratamentos de fomepizol e manifestou interesse em adquirir mais mil unidades do medicamento por meio do Fundo Estratégico da entidade, ampliando o estoque nacional.

Na última quarta-feira (1º/10), a pasta orientou estados e municípios a notificarem imediatamente todos os casos suspeitos de intoxicação por metanol, com o objetivo de reforçar a vigilância epidemiológica e agilizar a resposta aos casos. No mesmo dia, foi instalada uma Sala de Situação de caráter extraordinário, que seguirá em funcionamento enquanto houver risco sanitário e necessidade de monitoramento.