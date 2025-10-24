24/10/2025
Brasil tem 58 casos de intoxicação por metanol; mortes chegam a 15

Escrito por Agência Brasil
brasil-tem-58-casos-de-intoxicacao-por-metanol;-mortes-chegam-a-15


Logo Agência Brasil

O número de notificações de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas atualizado pelo Ministério da Saúde, nesta sexta-feira (24), indica, ao todo, 58 casos confirmados e 50 em investigação. Já foram descartadas 635 notificações.

O registro de mortes chegou a 15, sendo nove em São Paulo, seis no Paraná e seis em Pernambuco.

Mais nove óbitos seguem em investigação: quatro em Pernambuco, dois no Paraná, um em Minas Gerais, um em Mato Grosso do Sul e um em São Paulo. Foram descartadas 32 notificações de óbitos que estavam sob investigação.

São Paulo lidera 

O estado de São Paulo segue com o maior número de casos: 44 confirmados e 14 em investigação. Há ainda seis casos confirmados no Paraná, cinco em Pernambuco, um no Rio Grande do Sul, um em Mato Grosso e um em Tocantins.

 


arte-metanol

arte-metanol – Arte/Agência Brasil
