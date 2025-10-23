Brasil tem extremos climáticos nesta quinta; veja previsão

Nesta quinta-feira (23/10), o Brasil segue dividido entre dois extremos climáticos: enquanto o Norte e o litoral do Nordeste continuam com chuvas fortes e temporais isolados, o centro-sul do país encara a força do ar seco, com baixa umidade, com dias ensolarados, mas de temperaturas mais amenas ou mesmo frias.

Em várias regiões os ventos serão intensificados. De acordo com o Climpatempo, rajadas de até 50 km/h são esperadas entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, o que pode intensificar a sensação de frio em algumas áreas e elevar o risco de propagação de queimadas no interior do país.

Leia também

Chuvas intensas no Norte e no litoral do Nordeste

O padrão úmido permanece sobre a faixa norte do país. Amazonas, Roraima, Rondônia e oeste do Pará seguem em alerta para chuvas volumosas e risco de temporais localizados, especialmente durante a manhã e o início da tarde desta quinta. As instabilidades atmosféricas continuam atuando com força, acompanhadas por rajadas de vento e descargas elétricas.

No Nordeste, o destaque vai para o litoral da Bahia, que continua sob alerta de chuva forte e persistente. Áreas do recôncavo baiano, como Salvador e região metropolitana, devem registrar acumulados expressivos, podendo causar alagamentos e transtornos pontuais.

Entre Sergipe e o litoral do Rio Grande do Norte, há também possibilidade de pancadas moderadas, enquanto o interior nordestino retoma gradualmente o tempo firme, com retorno do sol e do calor ao longo do dia.

Frio nas Manhãs e Ar Seco à Tarde

Em contraste com o norte chuvoso, o centro-sul do Brasil vive um cenário de frio matinal e ar seco intenso durante a tarde.

Nos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a presença de uma massa de ar seco garante céu aberto, sol forte e queda acentuada da umidade relativa do ar, que deve atingir níveis críticos entre 20% e 30% em diversas regiões.

No Sul, o tempo firme predomina em quase todo o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Apenas os litorais paranaense e catarinense podem registrar chuvas fracas e isoladas. As rajadas de vento continuam fortes, podendo ultrapassar os 50 km/h.

Já no Sudeste, o interior de São Paulo e Minas Gerais tem sol e calor, com destaque para a baixa umidade. No litoral do Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro, o tempo segue instável, com chuvas pontuais e passageiras.

Para o Centro-Oeste, a previsão é de céu limpo, calor crescente e ar seco predominante. Em Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, a umidade pode cair abaixo dos 20% nas horas mais quentes.