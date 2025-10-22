22/10/2025
Universo POP
Justiça determina retorno de Antonia Fontenelle ao Brasil para cumprir pena
“Padre do Pecado”: entenda a cronologia do escândalo
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta quarta-feira
Briga entre cliente e funcionária em padaria termina em troca de xingamentos e arremesso de objetos
Pastora viraliza ao afirmar que o “demônio do Pica-Pau tentou matar o filho dela”
Cliente compra iPhone 16, pede anonimato e usa saco plástico na cabeça para foto da loja
Influenciador é ameaçado de processo após se fantasiar de Fofão no Halloween
Assista ao desabafo de Tata Estaniecki após término com Cocielo
Investigadas, Giovanna Antonelli e GioLaser viram rés em nova ação judicial
Péricles é o terceiro artista a se apresentar no Tiny Desk Brasil

Brasil tem quatro times entre as 20 melhores bases do mundo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
brasil-tem-quatro-times-entre-as-20-melhores-bases-do-mundo

Celeiro de craques, o futebol brasileiro aparece entre as melhores bases do mundo em novo relatório do Observatório do Futebol (CIES). Ao todo, quatro times do país verde e amarelo estão entre as 20 principais academias: São Paulo, Corinthians, Flamengo e Palmeiras.

O Benfica lidera o estudo pelo segundo ano consecutivo. Barcelona e River Plate fecham o top 3. A metodologia do estudo leva em consideração o número de jogadores formados, o nível dos clubes em que eles atuaram na última temporada e o total de minutos jogados no período.

As 20 melhores bases do mundo:

  1. Benfica (Portugal)
  2. Barcelona (Espanha)
  3. River Plate (Argentina)
  4. Ajax (Holanda)
  5. Boca Juniors (Argentina)
  6. Sporting (Portugal)
  7. Dinamo Zagreb (Croácia)
  8. Defensor Sporting (Uruguai)
  9. Real Madrid (Espanha)
  10. Vélez Sarsfield (Argentina)
  11. Estrela Vermelha (Sérvia)
  12. São Paulo (Brasil)
  13. Dínamo Kiev (Ucrânia)
  14. Corinthians (Brasil)
  15. Flamengo (Brasil)
  16. San Lorenzo (Argentina)
  17. Nacional (Uruguai)
  18. Palmeiras (Brasil)
  19. PSG (França)
  20. Partizan (Sérvia)
Leia também

4 imagensFechar modal.1 de 4

Richard Callis/Eurasia Sport Images/Getty Images2 de 4

3 de 4

Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images4 de 4

Stephen Nadler/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images

Nomes revelados recentemente por São Paulo, Corinthians, Flamengo e Palmeiras

São Paulo: Antony (Real Betis), Éder Militão (Real Madrid), Lucas Beraldo (PSG), David Neres (Napoli) e William Gomes (Porto). Mais veteranos, o Tricolor ainda conta com Casemiro (Manchester United), Lucas Moura (São Paulo) e William José (Bahia).

Corinthians: Marquinhos (PSG), Malcom (Al-Hilal), Guilherme Arana (Atlético-MG), William (Grêmio), Maycon (Corinthians), Breno Bidon (Corinthians) e Wesley (Al-Nassr).

Flamengo: Vini Jr. (Real Madrid), Lucas Paquetá (West Ham), João Gomes (Wolverhampton), Natan (Real Betis), Reinier (Atlético-MG), Hugo Souza (Corinthians), Wesley (Roma), Jean Lucas (Bahia) e Rodrigo Muniz (Fulham).

Palmeiras: Gabriel Jesus (Arsenal), Artur (Botafogo), Danilo (Botafogo),  Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), Gabriel Menino (Atlético-MG), Vitão (Internacional), Kevin (Fulham) e Vitor Reis (Girona).

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost