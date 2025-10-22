brasil-tem-quatro-times-entre-as-20-melhores-bases-do-mundo

Celeiro de craques, o futebol brasileiro aparece entre as melhores bases do mundo em novo relatório do Observatório do Futebol (CIES). Ao todo, quatro times do país verde e amarelo estão entre as 20 principais academias: São Paulo, Corinthians, Flamengo e Palmeiras.

O Benfica lidera o estudo pelo segundo ano consecutivo. Barcelona e River Plate fecham o top 3. A metodologia do estudo leva em consideração o número de jogadores formados, o nível dos clubes em que eles atuaram na última temporada e o total de minutos jogados no período.

As 20 melhores bases do mundo:

Benfica (Portugal) Barcelona (Espanha) River Plate (Argentina) Ajax (Holanda) Boca Juniors (Argentina) Sporting (Portugal) Dinamo Zagreb (Croácia) Defensor Sporting (Uruguai) Real Madrid (Espanha) Vélez Sarsfield (Argentina) Estrela Vermelha (Sérvia) São Paulo (Brasil) Dínamo Kiev (Ucrânia) Corinthians (Brasil) Flamengo (Brasil) San Lorenzo (Argentina) Nacional (Uruguai) Palmeiras (Brasil) PSG (França) Partizan (Sérvia)

Leia também

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Richard Callis/Eurasia Sport Images/Getty Images 2 de 4

3 de 4

Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images 4 de 4

Stephen Nadler/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images

Nomes revelados recentemente por São Paulo, Corinthians, Flamengo e Palmeiras

São Paulo: Antony (Real Betis), Éder Militão (Real Madrid), Lucas Beraldo (PSG), David Neres (Napoli) e William Gomes (Porto). Mais veteranos, o Tricolor ainda conta com Casemiro (Manchester United), Lucas Moura (São Paulo) e William José (Bahia).

Corinthians: Marquinhos (PSG), Malcom (Al-Hilal), Guilherme Arana (Atlético-MG), William (Grêmio), Maycon (Corinthians), Breno Bidon (Corinthians) e Wesley (Al-Nassr).

Flamengo: Vini Jr. (Real Madrid), Lucas Paquetá (West Ham), João Gomes (Wolverhampton), Natan (Real Betis), Reinier (Atlético-MG), Hugo Souza (Corinthians), Wesley (Roma), Jean Lucas (Bahia) e Rodrigo Muniz (Fulham).

Palmeiras: Gabriel Jesus (Arsenal), Artur (Botafogo), Danilo (Botafogo), Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), Gabriel Menino (Atlético-MG), Vitão (Internacional), Kevin (Fulham) e Vitor Reis (Girona).