brasil-tem-quatro-times-entre-as-20-melhores-bases-do-mundo

Celeiro de craques, o futebol brasileiro aparece entre as melhores bases do mundo em novo relatório do Observatório do Futebol (CIES). Ao todo, quatro times do país verde e amarelo estão entre as 20 principais academias: São Paulo, Corinthians, Flamengo e Palmeiras.
O Benfica lidera o estudo pelo segundo ano consecutivo. Barcelona e River Plate fecham o top 3. A metodologia do estudo leva em consideração o número de jogadores formados, o nível dos clubes em que eles atuaram na última temporada e o total de minutos jogados no período.
As 20 melhores bases do mundo:
- Benfica (Portugal)
- Barcelona (Espanha)
- River Plate (Argentina)
- Ajax (Holanda)
- Boca Juniors (Argentina)
- Sporting (Portugal)
- Dinamo Zagreb (Croácia)
- Defensor Sporting (Uruguai)
- Real Madrid (Espanha)
- Vélez Sarsfield (Argentina)
- Estrela Vermelha (Sérvia)
- São Paulo (Brasil)
- Dínamo Kiev (Ucrânia)
- Corinthians (Brasil)
- Flamengo (Brasil)
- San Lorenzo (Argentina)
- Nacional (Uruguai)
- Palmeiras (Brasil)
- PSG (França)
- Partizan (Sérvia)
Leia também
-
Flamengo x Racing: saiba onde assistir à semifinal da Libertadores
-
Pai de Endrick não descarta retorno de atacante ao Palmeiras; confira
-
Torcedora do Corinthians presa por racismo contra criança é liberada
-
Flamengo iguala feito do São Paulo na era dos pontos corridos. Confira
4 imagensFechar modal.1 de 4
Richard Callis/Eurasia Sport Images/Getty Images2 de 4
3 de 4
Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images4 de 4
Stephen Nadler/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images
Nomes revelados recentemente por São Paulo, Corinthians, Flamengo e Palmeiras
São Paulo: Antony (Real Betis), Éder Militão (Real Madrid), Lucas Beraldo (PSG), David Neres (Napoli) e William Gomes (Porto). Mais veteranos, o Tricolor ainda conta com Casemiro (Manchester United), Lucas Moura (São Paulo) e William José (Bahia).
Corinthians: Marquinhos (PSG), Malcom (Al-Hilal), Guilherme Arana (Atlético-MG), William (Grêmio), Maycon (Corinthians), Breno Bidon (Corinthians) e Wesley (Al-Nassr).
Flamengo: Vini Jr. (Real Madrid), Lucas Paquetá (West Ham), João Gomes (Wolverhampton), Natan (Real Betis), Reinier (Atlético-MG), Hugo Souza (Corinthians), Wesley (Roma), Jean Lucas (Bahia) e Rodrigo Muniz (Fulham).
Palmeiras: Gabriel Jesus (Arsenal), Artur (Botafogo), Danilo (Botafogo), Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), Gabriel Menino (Atlético-MG), Vitão (Internacional), Kevin (Fulham) e Vitor Reis (Girona).