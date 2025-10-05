Brasil vence Índia na estreia da Copa do Mundo de Futebol de Cegas

A Seleção Brasileira começou a Copa do Mundo de Futebol de Cegas com vitória. A Amarelinha fez 1 x 0 na Índia, com gol da ala Eliana, neste sábado (5/10). O próximo jogo das meninas brasileiras acontece nesta terça-feira (7/10), contra a Inglaterra.

Veja o gol da Seleção Brasileira:

Essa é a estreia do Brasil na competição, já que o país não participou da primeira edição do campeonato, realizada em 2023, quando a Argentina levou o título. O torneio acontece na cidade indiana de Kochi. As semifinais estão marcadas para 10 de outubro e a final no dia seguinte.

