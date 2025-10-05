Brasil vence Índia na estreia da Copa do Mundo de Futebol de Cegas

A Seleção Brasileira começou a Copa do Mundo de Futebol de Cegas com vitória. A Amarelinha fez 1 x 0 na Índia, com gol da ala Eliana, neste sábado (5/10). O próximo jogo das meninas brasileiras acontece nesta terça-feira (7/10), contra a Inglaterra.
Veja o gol da Seleção Brasileira:
Ver essa foto no Instagram
Uma publicação compartilhada por Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (@cbdvoficial)
Leia também
-
Brasil disputa 11 finais no 2º dia de Mundial Paralímpico de Natação
-
Brasil vence a Colômbia e conquista o bronze no futebol de cegos
Essa é a estreia do Brasil na competição, já que o país não participou da primeira edição do campeonato, realizada em 2023, quando a Argentina levou o título. O torneio acontece na cidade indiana de Kochi. As semifinais estão marcadas para 10 de outubro e a final no dia seguinte.
Conheça as jogadoras e a comissão
- Bruna Almeida de Oliveira – goleira
- Ligia Nogueira goleira
- Andreza Lima da Silva – Fixa / ala defensiva
- Beatriz da Rocha Silva – ala ofensiva / pivô
- Eliane Gonçalves da Silva – ala ofensiva
- Erivanha de Moura Sousa – ala ofensiva
- Geisa Viana Almeida Alves – fixa / ala defensiva
- Rafaela Paulino Silva – ala ofensiva
- Sarah Santana da Silva – ala ofensiva / pivô
- Tamiris Silva Souza – ala defensiva
- David Xavier dos Santos – técnico
- Thalita Ribeiro de Lima Santos – auxiliar técnica
- Ramsés Rafael Noberto Duarte Guimarães – fisioterapeuta
- Laura Amaral Coelho de Azevedo – médica
- Alexandre Sérgio da Silva – chefe de delegação