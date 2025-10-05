05/10/2025
Brasil vence Índia na estreia da Copa do Mundo de Futebol de Cegas

A Seleção Brasileira começou a Copa do Mundo de Futebol de Cegas com vitória. A Amarelinha fez 1 x 0 na Índia, com gol da ala Eliana, neste sábado (5/10). O próximo jogo das meninas brasileiras acontece nesta terça-feira (7/10), contra a Inglaterra.

Veja o gol da Seleção Brasileira:

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (@cbdvoficial)

Essa é a estreia do Brasil na competição, já que o país não participou da primeira edição do campeonato, realizada em 2023, quando a Argentina levou o título. O torneio acontece na cidade indiana de Kochi. As semifinais estão marcadas para 10 de outubro e a final no dia seguinte.

Conheça as jogadoras e a comissão

  • Bruna Almeida de Oliveira – goleira
  • Ligia Nogueira goleira
  • Andreza Lima da Silva – Fixa / ala defensiva
  • Beatriz da Rocha Silva – ala ofensiva / pivô
  • Eliane Gonçalves da Silva – ala ofensiva
  • Erivanha de Moura Sousa – ala ofensiva
  • Geisa Viana Almeida Alves – fixa / ala defensiva
  • Rafaela Paulino Silva – ala ofensiva
  • Sarah Santana da Silva – ala ofensiva / pivô
  • Tamiris Silva Souza – ala defensiva
  • David Xavier dos Santos – técnico
  • Thalita Ribeiro de Lima Santos – auxiliar técnica
  • Ramsés Rafael Noberto Duarte Guimarães – fisioterapeuta
  • Laura Amaral Coelho de Azevedo – médica
  • Alexandre Sérgio da Silva – chefe de delegação
