14/10/2025
O calendário dos bombeiros australianos está de volta; renda vai para causas beneficentes
Homem usa IA para criar filme da Disney e pedir namorada em casamento
Marido de Rogéria Rocha, pastor lidera Conferência de Adoração da Videira Church em outubro
Casal que se conheceu jogando Free Fire se encontra pela primeira vez e vídeo viraliza
Satélites de Elon Musk começam a cair na Terra e risco de atingir pessoas cresce 61%
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em "Vale Tudo": cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista

Brasil x Japão: confira a escalação da seleção para o amistoso

Escrito por Metrópoles
brasil-x-japao:-confira-a-escalacao-da-selecao-para-o-amistoso

A Seleção Brasileira está escalada para enfrentar o Japão. As equipes entram em campo nesta terça-feira (14/10), às 7h30 (de Brasília), no Estádio de Tóquio. A Canarinho tem oito mudanças em relação ao time que enfrentou a Coreia do Sul como titular.

Confira a escalação do Brasil:

Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo, Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Vini Jr., Martinelli.

Este é o último jogo do Brasil nesta Data Fifa. Após o amistoso contra o Japão, a equipe nacional terá uma pausa no calendário e volta a jogar em novembro.

