Brasil x Japão: confira a escalação da seleção para o amistoso

A Seleção Brasileira está escalada para enfrentar o Japão. As equipes entram em campo nesta terça-feira (14/10), às 7h30 (de Brasília), no Estádio de Tóquio. A Canarinho tem oito mudanças em relação ao time que enfrentou a Coreia do Sul como titular.
Confira a escalação do Brasil:
Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo, Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Vini Jr., Martinelli.
Ataque brasileiro foi o destaque no jogo contra a Coreia do Sul.
Carlo Ancelotti
Hugo Souza na Seleção Brasileira
Este é o último jogo do Brasil nesta Data Fifa. Após o amistoso contra o Japão, a equipe nacional terá uma pausa no calendário e volta a jogar em novembro.