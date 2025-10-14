14/10/2025
Brasil x Japão: saiba horário, onde assistir ao vivo e mais

Escrito por Portal Leo Dias
brasil-x-japao:-saiba-horario,-onde-assistir-ao-vivo-e-mais

A Seleção Brasileira enfrenta o Japão nesta terça-feira em mais um amistoso internacional de preparação para a Copa do Mundo de 2026. A bola rola logo nas primeiras horas do dia, às 7h30 no horário de Brasília, no Estádio Nacional de Tóquio. O confronto será transmitido pela Globo (TV aberta), SporTV (TV por assinatura) e GE TV (Youtube).

A equipe comandada por Carlo Ancelotti chega para o duelo com confiança de sobra, embalada pela goleada por 5 a 0 contra a Coreia do Sul, na última sexta-feira (10/10). A vitória contou com atuação maiúscula do trio ofensivo: Estêvão e Vini Jr. marcaram duas vezes cada, enquanto Rodrygo completou a goleada.

Veja as fotos

Rafael Ribeiro/CBF
Carlo Ancelotti em treinamento do Brasil antes de duelo contra os japoneses.Rafael Ribeiro/CBF
Rafael Ribeiro/CBF
O Brasil venceu a Coreia do Sul por 5 a 0.Rafael Ribeiro/CBF
Rafael Ribeiro/CBF
O Brasil venceu a Coreia do Sul por 5 a 0.Rafael Ribeiro/CBF
FOTO: @rafaelribeirorio / CBF
Seleção Brasileira aplica 5 a 0 na Coreia do Sul com show de Vini Jr, Rodrygo e EstêvãoFOTO: @rafaelribeirorio / CBF
Reprodução/X
Seleção Brasileira aplica 5 a 0 na Coreia do Sul com show de Vini Jr, Rodrygo e EstêvãoReprodução/X

Apesar do bom jogo contra os coreanos, a tendência é que formação não se repita. Do ataque, apenas Vinicius deve seguir com a titularidade. Rodrygo e Estêvão, que brilharam contra a Coreia do Sul, iniciam o confronto no banco de reservas.

O treinador italiano mantém o plano em outros setores e deve promover mudanças no time que inicia a partida, com uma equipe “alternativa” a fim de dar oportunidade a jogadores considerados reservas. A tendência é que atletas de clubes brasileiros ganhem chances, como Hugo Souza, do Corinthians, Fabrício Bruno, do Cruzeiro, e Paulo Henrique, do Vasco.

Do lado japonês, a partida é motivo de preocupação. O técnico Hajime Moriyasu expressou o temor em ver o estádio da capital do país tomado por torcedores locais com camisas da Seleção Brasileira: “Não sei quais serão as cores do estádio amanhã. Mas se for predominantemente amarelo, não acho que será fácil vencer”, afirmou o treinador na véspera da partida.

Brasil e Japão já se enfrentaram 13 vezes na história, com 11 vitórias brasileiras e dois empates.

A partida

Data e hora: 14 de outubro, às 7h30 (de Brasília)
Local: Nacional de Tóquio, no Japão
Transmissão: Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GE TV (Youtube)

Provável time titular: Hugo Souza, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Vini Jr. e Gabriel Martinelli.

