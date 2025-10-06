06/10/2025
Brasiléia avança à final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025

A equipe de Brasiléia garantiu neste sábado (04), sua vaga na grande final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer o Boca do Acre (AM), por 2 x 0, em partida disputada no município de Senador Guiomard.

Com um elenco experiente e entrosado, a equipe demonstrou força e organização dentro de campo, conquistando vitórias importantes até chegar à decisão/Foto: Ascom

Estreante na competição, o time de Brasiléia vem se destacando pela regularidade e pelo bom desempenho ao longo da campanha.

Com um elenco experiente e entrosado, a equipe demonstrou força e organização dentro de campo, conquistando vitórias importantes até chegar à decisão.

Na semifinal, Brasiléia entrou determinada e mostrou superioridade diante do adversário amazonense.

Os gols da partida foram marcados por Isifran Alves e Vaca, garantindo o triunfo e a classificação para a final de forma incontestável.

O treinador Gerson Cunha destacou o comprometimento e a fé do grupo durante a trajetória no torneio: “Toda honra é de Deus. Parabenizo nossos atletas pela belíssima campanha. Seguimos com humildade e respeito aos adversários, em busca do título de campeão”, afirmou o técnico, emocionado com o resultado.

Além do bom desempenho em campo, o sucesso da equipe também é resultado do apoio recebido. A Prefeitura de Brasiléia e o deputado estadual Tadeu Hassem são os patrocinadores oficiais da equipe na competição, contribuindo diretamente para o fortalecimento do esporte no município.

O incentivo institucional tem sido fundamental para proporcionar melhores condições aos atletas e valorizar o esporte entre os veteranos, que seguem representando Brasiléia com garra e dedicação.

Com a classificação, Brasiléia agora se prepara para a grande decisão da Copa da Amizade de Futebol Máster, que será disputada contra a equipe Realmatismo, com data e local ainda a serem definidos.

Veja mais imagens do campeonato:

