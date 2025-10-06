Brasileirão 2025: entre a taça e o abismo, confira quem briga pelo título e quem cai

O Brasileirão 2025 entrou no segundo turno e, com ele, a matemática começa a desenhar os cenários da glória e do fracasso. O estudo do Departamento de Matemática da UFMG projeta tanto os candidatos mais fortes ao título quanto aqueles que correm sério risco de cair para a Série B. Na ponta, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras despontam como protagonistas; na base, Sport, Vitória, Fortaleza e Juventude vivem dias de tensão.

Flamengo em ritmo de campeão

Com 54 pontos em 24 partidas e aproveitamento de 75%, o Flamengo surge como o grande favorito. Segundo os cálculos, o Rubro-Negro tem 53,4% de chances de erguer a taça, sustentado por regularidade e elenco profundo. É a maior probabilidade de título entre os clubes da Série A.

Cruzeiro e Palmeiras não desistem

O Cruzeiro aparece como segundo candidato mais forte, com 15,2% de chances e uma campanha de 50 pontos em 25 jogos (66% de aproveitamento). O Palmeiras, em terceiro, exibe números ainda mais expressivos: 49 pontos em apenas 23 partidas, com aproveitamento de 71% e 29,7% de probabilidade de título. Ambos seguem vivos na briga e pressionam o líder.

Surpresas no caminho

Entre os demais, o Mirassol quebra expectativas com 1,2% de chances de título, ocupando o quarto lugar com 42 pontos em 24 jogos. Bahia, Botafogo, Fluminense e São Paulo aparecem com percentuais residuais, mas matematicamente ainda presentes na corrida. Para Corinthians, Internacional, Grêmio, Santos e outros, a luta pelo título já não existe: o foco muda para a parte de baixo da tabela.

A batalha contra o rebaixamento

Na outra ponta, a luta é cruel. O Sport amarga a lanterna com apenas 14 pontos em 23 jogos, aproveitamento de 20% e 96,1% de chance de queda — praticamente condenado. Vitória (81,5%), Fortaleza (73,8%) e Juventude (66,4%) completam a zona de maior risco, com probabilidades alarmantes que escancaram a proximidade da Série B.

Gigantes em apuros

O drama não se limita aos últimos colocados. Santos (18,2%), Internacional (17%) e Corinthians (15,3%) também aparecem com chances preocupantes de rebaixamento, em um reflexo da irregularidade e da falta de competitividade. O Atlético-MG, com 9,2%, e o Vasco, com 7,5%, ainda respiram, mas longe de qualquer conforto.

A fronteira da sobrevivência

Grêmio (3,7%), Ceará (4,5%) e RB Bragantino (5,5%) vivem na corda bamba, tentando afastar-se do fantasma da queda. Já São Paulo (0,84%), Fluminense (0,40%), Bahia (0,003%) e Botafogo (0,007%) aparecem praticamente livres do perigo, assim como os candidatos ao título.

Entre a glória e a queda

O Brasileirão 2025 reafirma sua natureza paradoxal: enquanto alguns projetam taças e sonhos dourados, outros se agarram à sobrevivência como objetivo maior. A mesma tabela que premia a constância pune os vacilos, e a matemática transforma cada rodada em um capítulo decisivo entre a glória e o abismo.

