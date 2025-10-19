Brasileirão: Arrascaeta iguala Kaio Jorge na liderança da artilharia

Pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo recebeu o Palmeiras no Maracanã na tarde deste domingo (19/10). O Rubro-Negro venceu por 3 x 2. Arrascaeta foi o responsável por abrir o placar diante do Verdão. Com o gol, ele se igualou a Kaio Jorge, do Cruzeiro, entre os artilheiros da competição.

Flamengo 1×0 Palmeiras Arrascaeta

Com a rede balançada no Maracanã, Arrascaeta chegou aos 15 gols na Série A do Campeonato Brasileiro, a mesma quantidade do atacante da Raposa. Vitor Roque, que marcou um dos gols do Verdão no embate deste domingo soma 13 gols no Brasileiro e fecha o pódio dos goleadores até o momento.

Arrascaeta marcou duas vezes no mesmo jogo apenas contra o Grêmio. Ele também foi às redes diante do Vitória, Juventude, Corinthians, Cruzeiro, Bahia, Palmeiras, Fortaleza e Ceará.