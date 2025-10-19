19/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Brasileirão: Arrascaeta iguala Kaio Jorge na liderança da artilharia

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
brasileirao:-arrascaeta-iguala-kaio-jorge-na-lideranca-da-artilharia

Pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo recebeu o Palmeiras no Maracanã na tarde deste domingo (19/10). O Rubro-Negro venceu por 3 x 2. Arrascaeta foi o responsável por abrir o placar diante do Verdão. Com o gol, ele se igualou a Kaio Jorge, do Cruzeiro, entre os artilheiros da competição.

Leia também

 

Flamengo 1×0 Palmeiras

⚽ Arrascaeta
🥾 Pedro

🏆 Brasileirão Série A | 29ª rodada

Sigam @DiarioGols

pic.twitter.com/v9Fjj8FPFm

— Diário de Torcedor (@DiarioGols) October 19, 2025

Com a rede balançada no Maracanã, Arrascaeta chegou aos 15 gols na Série A do Campeonato Brasileiro, a mesma quantidade do atacante da Raposa. Vitor Roque, que marcou um dos gols do Verdão no embate deste domingo soma 13 gols no Brasileiro e fecha o pódio dos goleadores até o momento.

Arrascaeta marcou duas vezes no mesmo jogo apenas contra o Grêmio. Ele também foi às redes diante do Vitória, Juventude, Corinthians, Cruzeiro, Bahia, Palmeiras, Fortaleza e Ceará.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost