25/10/2025
Brasileirão: Atlético-MG bate Ceará com gol mais rápido do ano

Escrito por Metrópoles
brasileirao:-atletico-mg-bate-ceara-com-gol-mais-rapido-do-ano

O Atlético-MG venceu o Ceará, neste sábado (25/10), por 1 x 0, com direito a recorde do ano no Campeonato Brasileiro. O gol de Alan Franco com 22 segundos de bola rolando foi o mais rápido de 2025 na competição e fez a arquibancada da Arena MRV vibrar. O Galo, chegou a 9ª vitória e 36 pontos na tabela.

Alan Franco fez o gol mais rápido do Brasileirão 2025

O Galo venceu o Ceará por 1 x 0

O Atlético conquistou a 9ª vitória no campeonato

Após a rede balançada no minuto inicial de jogo, a bola não entrou mais em nenhum momento dos 89 minutos remanecentes. O Galo pressionou e tentou ampliar, mas não conseguiu. O Vozão, por sua vez, criou lances perigosos perto do fim do segundo tempo, no entanto, a defesa atleticana foi efetiva na missão de evitar o empate.

Com o resultado, o time mineiro subiu para a 12ª colocação e, assim, retornou para a zona de classificação para a Sul-Americana. O Atlético pulou três posições e um dos clubes que ultrapassou foi o próprio Ceará. A equipe de Fortaleza agora ocupa o 15º lugar, onde anteriormente estava posicionado o Galo.

