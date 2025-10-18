18/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Brasileirão: Atlético-MG completa nove jogos sem vencer fora de casa

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
brasileirao:-atletico-mg-completa-nove-jogos-sem-vencer-fora-de-casa

Na noite deste sábado (18/10), Corinthians e Atlético-MG se enfrentaram na Neo Química Arena pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão venceu por 1 x 0. Com o resultado, o Galo completou nove jogos sem vencer como visitante na Série A do Brasileirão.

Leia também

3 imagensMaycon comemorando gol com a camisa do CorinthiansMaycon comemorando gol com a camisa do CorinthiansFechar modal.1 de 3

Corinthians x Atlético-MG pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Alexandre Schneider/Getty Images2 de 3

Maycon comemorando gol com a camisa do Corinthians

Alexandre Schneider/Getty Images3 de 3

Maycon comemorando gol com a camisa do Corinthians

Alexandre Schneider/Getty Images

A última vez que o Atlético-MG venceu fora de casa no Campeonato Brasileiro foi em junho. Na 11ª rodada do Brasileirão, o Galo viajou até o Ceará e derrotou o Vozão por 1 x 0, com gol marcado por Rony. Depois, a equipe alvinegra não soube mais o que é vencer longe de seus domínios.

Em nove partidas disputadas, o Atlético-MG perdeu oito confrontos e empatou somente um. A derrota mais expressiva foi contra o Fluminense na 27ª rodada: 3 x 0. A única vez que o placar permaneceu igualado foi diante do Vasco, na 19ª rodada. O jogo terminou 1 x 1.

Bahia 2 x 1 Atlético-MG
Palmeiras 3 x 2 Atlético-MG
Flamengo 1 x 0 Atlético-MG
Vasco 1 x 1 Atlético-MG
São Paulo 2 x 0 Atlético-MG
Vitória 1 x 0 Atlético-MG
Botafogo 1 x 0 Atlético-MG
Fluminense 3 x 0 Atlético-MG
Corinthians 1 x 0 Atlético-MG

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost