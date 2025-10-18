Brasileirão: Atlético-MG completa nove jogos sem vencer fora de casa

Na noite deste sábado (18/10), Corinthians e Atlético-MG se enfrentaram na Neo Química Arena pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão venceu por 1 x 0. Com o resultado, o Galo completou nove jogos sem vencer como visitante na Série A do Brasileirão.
A última vez que o Atlético-MG venceu fora de casa no Campeonato Brasileiro foi em junho. Na 11ª rodada do Brasileirão, o Galo viajou até o Ceará e derrotou o Vozão por 1 x 0, com gol marcado por Rony. Depois, a equipe alvinegra não soube mais o que é vencer longe de seus domínios.
Em nove partidas disputadas, o Atlético-MG perdeu oito confrontos e empatou somente um. A derrota mais expressiva foi contra o Fluminense na 27ª rodada: 3 x 0. A única vez que o placar permaneceu igualado foi diante do Vasco, na 19ª rodada. O jogo terminou 1 x 1.
Bahia 2 x 1 Atlético-MG
Palmeiras 3 x 2 Atlético-MG
Flamengo 1 x 0 Atlético-MG
Vasco 1 x 1 Atlético-MG
São Paulo 2 x 0 Atlético-MG
Vitória 1 x 0 Atlético-MG
Botafogo 1 x 0 Atlético-MG
Fluminense 3 x 0 Atlético-MG
Corinthians 1 x 0 Atlético-MG