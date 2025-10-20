20/10/2025
Brasileirão: Bragantino alcança 10º jogo sem vencer fora de casa

Escrito por Metrópoles
Na noite desta segunda-feira (20/10), o Red Bull Bragantino visitou o Juventude em Caxias do Sul, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Touro de Bragança perdeu por 1 x 0 e alcançou a marca de 10 partidas consecutivas sem vencer como visitante.

Juventude 1×0 RB Bragantino

⚽ Daniel Peixoto
🥾 Igor Formiga

🏆 Brasileirão Série A | 29ª rodada

A última vez que o Red Bull Bragantino venceu um duelo fora de casa foi há três meses. Na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe foi até a capital paulista e derrotou o Corinthians por 2 x 1. Os gols foram marcados por Thiago Borbas e Sasha. Cacá fez para o Timão.

Após essa vitória, o Red Bull Bragantino entrou em campo 10 vezes e saiu derrotado em nove. O único empate foi diante do Mirassol, em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão.

Confira o retrospecto negativo

  • Vitória 1 x 0 Red Bull Bragantino
  • Fortaleza 3 x 1 Red Bull Bragantino
  • Botafogo 2 x 0 Red Bull Bragantino
  • Atlético-MG 2 x 1 Red Bull Bragantino
  • Ceará 1 x 0 Red Bull Bragantino
  • Botafogo 4 x 1 Red Bull Bragantino
  • Cruzeiro 2 x 1 Red Bull Bragantino
  • Mirassol 1 x 1 Red Bull Bragantino
  • Palmeiras  5 x 1 Red Bull Bragantino
  • Juventude 1 x 0 Red Bull Bragantino

 

