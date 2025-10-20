Brasileirão: Bragantino alcança 10º jogo sem vencer fora de casa

Na noite desta segunda-feira (20/10), o Red Bull Bragantino visitou o Juventude em Caxias do Sul, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Touro de Bragança perdeu por 1 x 0 e alcançou a marca de 10 partidas consecutivas sem vencer como visitante.
Juventude 1×0 RB Bragantino
Daniel Peixoto
Igor Formiga
Brasileirão Série A | 29ª rodada
— Diário de Torcedor (@DiarioGols) October 20, 2025
A última vez que o Red Bull Bragantino venceu um duelo fora de casa foi há três meses. Na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe foi até a capital paulista e derrotou o Corinthians por 2 x 1. Os gols foram marcados por Thiago Borbas e Sasha. Cacá fez para o Timão.
Após essa vitória, o Red Bull Bragantino entrou em campo 10 vezes e saiu derrotado em nove. O único empate foi diante do Mirassol, em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão.
Confira o retrospecto negativo
- Vitória 1 x 0 Red Bull Bragantino
- Fortaleza 3 x 1 Red Bull Bragantino
- Botafogo 2 x 0 Red Bull Bragantino
- Atlético-MG 2 x 1 Red Bull Bragantino
- Ceará 1 x 0 Red Bull Bragantino
- Botafogo 4 x 1 Red Bull Bragantino
- Cruzeiro 2 x 1 Red Bull Bragantino
- Mirassol 1 x 1 Red Bull Bragantino
- Palmeiras 5 x 1 Red Bull Bragantino
- Juventude 1 x 0 Red Bull Bragantino