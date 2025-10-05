05/10/2025
Brasileirão: Ceará vence Santos em casa e sobe uma posição na tabela

O Ceará venceu o Santos por 3 x 0, neste domingo (5/10), na Arena Castelão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do jogo foram marcados por Lucas Mugni, no primeiro tempo, e Pedro Henrique e Fernando Sobral, na segunda etapa.

Com a vitória, o Vozão sobe uma posição e vai para 10º lugar da tabela, com 34 pontos. Já o Santos continua na 16ª colocação, a primeira fora da zona de rebaixamento, com 28 pontos.

Veja como foi o jogo

No primeiro tempo, o Santos teve mais posse, mais finalizações, porém, quem marcou foi o Ceará. Com apenas 10 minutos de jogo, Matheus Bahia recebeu no lado esquerdo, cruzou para a área, Pedro Raul cabeceou e Lucas Mugni, sem deixar a bola cair, fez o primeiro gol.

Aos 21 minutos do segundo tempo, o Vozão ampliou. Após cobrança de lateral, Escobar cabeceou para trás, Galeano recebeu, avançou com a bola e passou para o meio da área. Por lá, Pedro Henrique finalizou e aumentou a vantagem.

Durante toda a segunda etapa, ambas equipes tiveram oportunidades de fazerem gols, mas paravam em erros próprios e boas defesas dos goleiros. Até que aos 49 minutos, Pedro Henrique recebeu no lado esquerdo de ataque, cortou para trás, passou para Fernando Sobral, que dominou, fintou e chutou para marcar o terceiro gol do Ceará.

Próximos jogos

Ceará e Santos voltam a jogar apenas no dia 15/10, uma quarta-feira. O Vozão irá enfrentar o Sport às 20h, Ilha do Retiro. Já o Peixe, disputa clássico contra o Corinthians às 21h30, na Vila Belmiro.

ESCOLHA DO EDITOR

