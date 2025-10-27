Brasileirão chega ao vigésimo técnico demitido no ano; veja nomes

A temporada 2025 do Campeonato Brasileiro atingiu uma marca expressiva nesta segunda-feira (27/10). Com a demissão de Fernando Seabra do comando do Red Bull Bragantino, o torneio chegou à vigésima troca de técnico entre os 20 clubes da elite nacional.
A primeira queda da edição aconteceu ainda na estreia do campeonato, quando Mano Menezes foi desligado do Fluminense após derrota para o Fortaleza. De lá para cá, a sequência de trocas foi constante, com mudanças em praticamente todos os clubes.
Logo na terceira rodada, Pedro Caixinha deixou o Santos, e a quarta marcou uma rodada dupla de demissões: Gustavo Quinteros (Grêmio) e Ramón Díaz (Corinthians) também perderam seus cargos. Pouco depois, Fábio Carille, então no Vasco, se juntou à lista.
Entre os clubes que mais trocaram de comando estão Fluminense, Fortaleza, Vitória, Juventude, Sport e Santos, cada um com duas mudanças de técnico ao longo da competição.
As demissões não pouparam nomes de peso. Cuca, Renato Gaúcho, Luis Zubeldía e Vojvoda também deixaram seus cargos antes do fim da competição.
Técnicos demitidos na Série A do Brasileirão 2025
1ª rodada – Mano Menezes (Fluminense)
3ª rodada – Pedro Caixinha (Santos)
4ª rodada – Gustavo Quinteros (Grêmio)
4ª rodada – Ramón Díaz (Corinthians)
5ª rodada – Fábio Carille (Vasco)
7ª rodada – Pepa (Sport)
8ª rodada – Fábio Martins (Juventude)
11ª rodada – António Oliveira (Sport)
13ª rodada – Luis Zubeldía (São Paulo)
13ª rodada – Renato Paiva (Botafogo)
13ª rodada – Thiago Carpini (Vitória)
13ª rodada – Vojvoda (Fortaleza)
17ª rodada – Claudio Tencati (Juventude)
20ª rodada – Cleber Xavier (Santos)
21ª rodada – Fábio Carille (Vitória)
22ª rodada – Cuca (Atlético-MG)
22ª rodada – Renato Paiva (Fortaleza)
25ª rodada – Renato Gaúcho (Fluminense)
25ª rodada – Roger Machado (Internacional)
30ª rodada – Fernando Seabra (Bragantino)