Brasileirão chega ao vigésimo técnico demitido no ano; veja nomes

A temporada 2025 do Campeonato Brasileiro atingiu uma marca expressiva nesta segunda-feira (27/10). Com a demissão de Fernando Seabra do comando do Red Bull Bragantino, o torneio chegou à vigésima troca de técnico entre os 20 clubes da elite nacional.

A primeira queda da edição aconteceu ainda na estreia do campeonato, quando Mano Menezes foi desligado do Fluminense após derrota para o Fortaleza. De lá para cá, a sequência de trocas foi constante, com mudanças em praticamente todos os clubes.

Logo na terceira rodada, Pedro Caixinha deixou o Santos, e a quarta marcou uma rodada dupla de demissões: Gustavo Quinteros (Grêmio) e Ramón Díaz (Corinthians) também perderam seus cargos. Pouco depois, Fábio Carille, então no Vasco, se juntou à lista.

Entre os clubes que mais trocaram de comando estão Fluminense, Fortaleza, Vitória, Juventude, Sport e Santos, cada um com duas mudanças de técnico ao longo da competição.

As demissões não pouparam nomes de peso. Cuca, Renato Gaúcho, Luis Zubeldía e Vojvoda também deixaram seus cargos antes do fim da competição.

Juan Pablo Vojvoda, técnico do Santos.

Zubeldía – técnico do Fluminense

Técnicos demitidos na Série A do Brasileirão 2025

1ª rodada – Mano Menezes (Fluminense)

3ª rodada – Pedro Caixinha (Santos)

4ª rodada – Gustavo Quinteros (Grêmio)

4ª rodada – Ramón Díaz (Corinthians)

5ª rodada – Fábio Carille (Vasco)

7ª rodada – Pepa (Sport)

8ª rodada – Fábio Martins (Juventude)

11ª rodada – António Oliveira (Sport)

13ª rodada – Luis Zubeldía (São Paulo)

13ª rodada – Renato Paiva (Botafogo)

13ª rodada – Thiago Carpini (Vitória)

13ª rodada – Vojvoda (Fortaleza)

17ª rodada – Claudio Tencati (Juventude)

20ª rodada – Cleber Xavier (Santos)

21ª rodada – Fábio Carille (Vitória)

22ª rodada – Cuca (Atlético-MG)

22ª rodada – Renato Paiva (Fortaleza)

25ª rodada – Renato Gaúcho (Fluminense)

25ª rodada – Roger Machado (Internacional)

30ª rodada – Fernando Seabra (Bragantino)