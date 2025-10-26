Brasileirão: com show de Vegetti, Vasco vence Bragantino fora de casa

Na noite deste domingo (26/10), o Vasco visitou o Red Bull Bragantino e venceu por 3 x 0, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Vegetti (duas vezes) e GB. Com muita festa da torcida visitante, o Cruzmaltino comemorou mais três pontos no certame.

Leia também

Com o resultado, o Vasco pegou o elevador e chegou à 8ª colocação da Série A do Brasileirão, com 42 pontos conquistados, e sonha com uma vaga na Libertadores. Já o Red Bull Bragantino está em 12º, com 36. O Touro está a apenas cinco da zona de rebaixamento.

O jogo

O confronto no interior de São Paulo começou interessante, com Red Bull Bragantino e Vasco levando perigo ao gol adversário logos nos primeiros minutos da partida. No decorrer da etapa inicial, o clube Cruzmaltino abriu o placar em gol polêmico.

Após cruzamento de Lucas Piton, a bola desviou e Vegetti chutou bonito de perna direita para o gol. Cleiton defendeu, porém, a arbitragem assinalou que a bola entrou inteira antes da defesa do goleiro do Red Bull Bragantino. Com isso, foi dado o gol para o Vasco.

RB Bragantino 0x1 Vasco Pablo Vegetti

Lucas Piton Brasileirão Série A | 30ª rodada pic.twitter.com/xPmClAqJql — Diário de Torcedor (@DiarioGols) October 26, 2025

Jogadores e torcedores reclamaram bastante e argumentavam que a bola não havia passado inteira. Porém, o lance foi checado no VAR e Sávio Pereira Sampaio confirmou o gol da equipe visitante.

No segundo tempo, o argentino voltou a marcar para o Vasco e colocou boa vantagem no marcador. Paulo Henrique chutou cruzado e Cleiton defendeu. Na sobra, Vegetti empurrou a bola para o fundo do gol.

RB Bragantino 0x2 Vasco Pablo Vegetti (2) Brasileirão Série A | 30ª rodada pic.twitter.com/XPLdtkXjgK — Diário de Torcedor (@DiarioGols) October 26, 2025

Perto do fim da partida, o Vasco chegou ao terceiro, colocando um ponto final na vitória fora de casa. Andrés Gómez fez jogada individual e puxou ótimo contra-ataque para o Cruzmaltino. Ele invadiu a área e tocou para GB, que só teve o trabalho de mandar para as redes.

RB Bragantino 0x3 Vasco GB

Andrés Gómez Brasileirão Série A | 30ª rodada pic.twitter.com/VViZj7VZtO — Diário de Torcedor (@DiarioGols) October 26, 2025

Próximas partidas

O Red Bull Bragantino entra em campo no próximo domingo (2/11). A equipe visita o Bahia na Arena Fonte Nova, às 16h. O Vasco tem compromisso no mesmo dia. Em São Januário, o Cruzmaltino recebe o São Paulo, às 20h30. Os jogos são válidos pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.