Brasileirão: com um jogador a menos, Vasco vence Fortaleza por 2 x 0

Pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza recebeu o Vasco no Estádio Castelão, na noite desta quarta-feira (15/10). Atuando fora de casa com um jogador a menos desde o primeiro tempo, o Cruzmaltino venceu por 2 x 0, com gols marcados por Rayan e David.

Com o resultado, o Vasco subiu na tabela de classificação e agora está na 9ª colocação, com 36 pontos. Já o Fortaleza segue na zona de rebaixamento da competição. Na antepenúltima posição, com 24 pontos, o Leão do Pici está na frente somente de Juventude e Sport.

O jogo

O duelo no Estádio Castelão começou quente. Porém, mesmo atuando fora de casa, o Vasco teve as melhores oportunidades. Aos 36, Hugo Moura deu um pontapé em Guzmán e acabou sendo expulso por Wilton Pereira Sampaio. No fim da etapa inicial, o Cruzmaltino marcou.

Após o Fortaleza se jogar ao ataque, Coutinho achou Rayan, que puxou um contra-ataque fulminante para o time visitante. O atacante invadiu a área pelo lado esquerdo e chutou forte para as redes: 1 x 0.

Com um a mais, o Fortaleza tratou de se lançar ao ataque no segundo tempo em busca do empate. Diante de sua torcida, o Leão do Pici queria a igualdade no marcador, mas não contava com boa atuação de Léo Jardim, que evitou que a bola morresse no fundo do gol.

Aos 36 minutos, Matheus França tocou para Puma Rodríguez e o lateral cruzou na área. Brenno tentou tirar e David finalizou de primeira, sacramentando a vitória cruzmaltina na capital cearense.

Próximos jogos

O Fortaleza entra em campo no sábado (18/10). O Leão do Pici viaja até Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro, às 21h, no Estádio Mineirão. Já o Vasco enfrenta o Fluminense na segunda-feira (20/10). O clássico será disputado no Maracanã, às 19h30. Os jogos são válidos pela 29ª rodada do Brasileirão.

