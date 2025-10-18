18/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Brasileirão: Cruzeiro vence Fortaleza em casa e segue na 3ª posição

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
brasileirao:-cruzeiro-vence-fortaleza-em-casa-e-segue-na-3a-posicao

Pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Fortaleza se enfrentaram no Mineirão na noite deste sábado (18/10). O clube Celeste marcou com Christian ainda no primeiro tempo e selou a vitória da Raposa por 1 x 0.

Leia também

Com o resultado, o Cruzeiro permanece na 3ª colocação, com 56 pontos conquistados. A equipe Celeste está a dois do Flamengo e cinco do Palmeiras. O Fortaleza segue na zona de rebaixamento, na 18ª posição. O Leão do Pici tem apenas 24 pontos.

3 imagensCruzeiro x Fortaleza pela 29ª rodada do Campeonato BrasileiroCruzeiro x Fortaleza pela 29ª rodada do Campeonato BrasileiroFechar modal.1 de 3

Cruzeiro x Fortaleza pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Gustavo Aleixo/Cruzeiro EC2 de 3

Cruzeiro x Fortaleza pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Gustavo Aleixo/Cruzeiro EC3 de 3

Cruzeiro x Fortaleza pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Gustavo Aleixo/Cruzeiro EC

O jogo

A partida no Estádio Mineirão começou bastante movimentada. O Cruzeiro construía jogadas perigosas e o Fortaleza não ficava atrás, também finalizando contra a meta Celeste. Aos 20 minutos do primeiro tempo, a Raposa abriu o placar.

Christian recebeu totalmente livre dentro da área. O volante só teve o trabalho de finalizar para a meta adversária, sem chances para Brenno. A bola poderia ter morrido na rede em outras oportunidades na etapa inicial, mas isso não aconteceu.

O segundo tempo foi muito mais corrido do que a etapa inicial. Mesmo atrás do placar, o Fortaleza não se abalou e tentava chegar ao empate. Enquanto isso, o Cruzeiro queria balançar as redes mais uma vez, para poder respirar na partida.

Em boa parte da etapa final, o Fortaleza chegou perto de deixou o placar empatado, inclusive sendo melhor que o Cruzeiro em diversos momentos. Porém, a rede não foi balançada novamente no Mineirão.

Próximas partidas

O Cruzeiro volta a jogar no próximo domingo (26/10). A equipe Celeste vai até São Paulo para enfrentar o Palmeiras, no Allianz Parque. A bola rola às 20h30. Já o Fortaleza recebe o Flamengo um dia antes, às 19h30, no Castelão. Ambas as partidas são válidas pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost