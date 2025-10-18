Brasileirão: Cruzeiro vence Fortaleza em casa e segue na 3ª posição

Pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Fortaleza se enfrentaram no Mineirão na noite deste sábado (18/10). O clube Celeste marcou com Christian ainda no primeiro tempo e selou a vitória da Raposa por 1 x 0.

Com o resultado, o Cruzeiro permanece na 3ª colocação, com 56 pontos conquistados. A equipe Celeste está a dois do Flamengo e cinco do Palmeiras. O Fortaleza segue na zona de rebaixamento, na 18ª posição. O Leão do Pici tem apenas 24 pontos.

Cruzeiro x Fortaleza pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Cruzeiro x Fortaleza pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Cruzeiro x Fortaleza pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

O jogo

A partida no Estádio Mineirão começou bastante movimentada. O Cruzeiro construía jogadas perigosas e o Fortaleza não ficava atrás, também finalizando contra a meta Celeste. Aos 20 minutos do primeiro tempo, a Raposa abriu o placar.

Christian recebeu totalmente livre dentro da área. O volante só teve o trabalho de finalizar para a meta adversária, sem chances para Brenno. A bola poderia ter morrido na rede em outras oportunidades na etapa inicial, mas isso não aconteceu.

O segundo tempo foi muito mais corrido do que a etapa inicial. Mesmo atrás do placar, o Fortaleza não se abalou e tentava chegar ao empate. Enquanto isso, o Cruzeiro queria balançar as redes mais uma vez, para poder respirar na partida.

Em boa parte da etapa final, o Fortaleza chegou perto de deixou o placar empatado, inclusive sendo melhor que o Cruzeiro em diversos momentos. Porém, a rede não foi balançada novamente no Mineirão.

Próximas partidas

O Cruzeiro volta a jogar no próximo domingo (26/10). A equipe Celeste vai até São Paulo para enfrentar o Palmeiras, no Allianz Parque. A bola rola às 20h30. Já o Fortaleza recebe o Flamengo um dia antes, às 19h30, no Castelão. Ambas as partidas são válidas pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.