Brasileirão e gigantes europeus agitam o futebol; confira os jogos deste sábado (4)

O fim de semana será de agenda cheia para os amantes do futebol! Este sábado (4/10) já se inicia com grandes jogos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Além de quatro confrontos da 27º rodada do Campeonato Brasileiro, há duelos de destaque no futebol internacional, incluindo grandes clássicos europeus.
Às 18h30, o Fluminense (8º/35pts) recebe o Atlético-MG (14º/30pts) no Maracanã. A vitória é essencial para o Tricolor das Laranjeiras se aproximar da zona de classificação para a Copa Libertadores. Por outro lado, o Galo, que já enxerga os times do Z4 pelo retrovisor, precisa pontuar para reduzir os riscos na reta final da temporada.
No mesmo horário, o RB Bragantino (9º/33pts) enfrenta o Grêmio (10º/33pts) em Bragança Paulista. Separados por uma colocação e empatados na pontuação, as duas equipes fazem jus ao meio de tabela: somar três pontos reduz a distância para o pelotão de cima, mas uma derrota pode ser fatal na disputa na parte de baixo da tabela.
Também às 18h30, Internacional (15º/29pts) e Botafogo (4º/43pts) entram em campo no Beira-Rio. Em uma campanha inconstante, o Colorado precisa fazer valer o fator casa para aumentar a distância do Z4. Por outro lado, o Glorioso, também longe da regularidade mas em outra realidade, busca a vitória fora de seus domínios para se manter na zona de classificação direta da Libertadores.
Por fim, o Corinthians (13º/30pts) duela com o Mirassol (5º/43pts), às 21h, na NeoQuímica Arena. O Timão, que não vence em casa no Brasileirão desde maio, joga para reverter a sequência negativa em frente à torcida, enquanto a equipe sensação do campeonato busca recuperar a vaga entre os quatro melhores da competição.
Na Europa, os destaques ficam por conta dos clássicos e confrontos diretos das principais ligas. Pelo Campeonato Inglês, o Chelsea enfrenta o Liverpool às 13h30. Na Espanha, o Real Madrid recebe o Villarreal às 16h. Pelo Campeonato Italiano, a bola rola às 13h para Inter de Milão x Cremonese.
No futebol alemão, algumas das principais equipes entram em campo: o Borussia Dortmund recebe o RB Leipzig às 10h30, mesmo horário de Bayer Leverkusen e Union Berlin. Às 13h30, o Bayern de Munique encara o Eintracht Frankfurt. Fechando a rodada em solo francês, o Olympique de Marseille visita o Metz pelo Campeonato Francês, às 12h, com transmissão da CazéTV.
Confira os jogos de hoje
Campeonato Brasileiro
- 18h30 – Fluminense x Atlético-MG (Record, CazéTV e Premiere)
- 18h30 – RB Bragantino x Grêmio (Premiere)
- 18h30 – Internacional x Botafogo (Premiere)
- 21h00 – Corinthians x Mirassol (SporTV e Premiere)
Campeonato Inglês
- 8h30 – Leeds United x Tottenham (Disney+)
- 11h00 – Arsenal x West Ham (ESPN e Disney+)
- 11h00 – Manchester United x Sunderland (XSports e Disney+)
- 13h30 – Chelsea x Liverpool (ESPN e Disney+)
Campeonato Espanhol
- 9h00 – Oviedo x Levante (Disney+)
- 11h15 – Girona x Valencia (ESPN 4 e Disney+)
- 13h30 – Athletic Bilbao x Mallorca (ESPN 4 e Disney+)
- 16h00 – Real Madrid x Villarreal (ESPN e Disney+)
Campeonato Italiano
- 10h00 – Parma x Lecce (Disney+)
- 10h00 – Lazio x Torino (Disney+)
- 13h00 – Inter de Milão x Cremonese (ESPN 2 e Disney+)
- 15h45 – Atalanta x Como (ESPN 2 e Disney+)
Campeonato Alemão
- 10h30 – Borussia Dortmund x RB Leipzig (Canal GOAT e OneFootball)
- 10h30 – Bayer Leverkusen x Union Berlin (CazéTV e OneFootball)
- 13h30 – Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique (XSports, CazéTV, SporTV e OneFootball)
Campeonato Francês
- 12h00 – Metz x Olympique de Marseille (CazéTV)
